Déployer Explo en un clic.
Moteur de découverte musicale auto-hébergé qui crée automatiquement des listes de lecture à partir des recommandations de ListenBrainz et les télécharge dans votre bibliothèque.
Choisissez un forfait VPS pour Explo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Explo
Explo est un serveur de découverte musicale auto-hébergé qui connecte votre historique d'écoute ListenBrainz à votre bibliothèque musicale personnelle. Il extrait des listes de lecture de recommandations hebdomadaires et quotidiennes de ListenBrainz, trouve les pistes correspondantes via YouTube ou Soulseek, les télécharge et crée des listes de lecture directement dans Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automatiquement, selon un calendrier que vous contrôlez.
Contrairement aux services de streaming qui enferment les recommandations derrière des abonnements et des algorithmes opaques, Explo vous offre une transparence totale : chaque recommandation est traçable jusqu'à vos données d'écoute réelles sur ListenBrainz, et chaque piste téléchargée réside sur votre propre serveur. L'interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les plannings, de parcourir l'historique des listes de lecture et de configurer toutes les intégrations sans modifier les fichiers de configuration.
Caractéristiques principales de Explo
Découverte ListenBrainz
Récupère les playlists Weekly Exploration, Weekly Jams et Daily Jams directement depuis votre compte ListenBrainz — des recommandations entièrement basées sur votre propre historique d'écoute.
Support multi-serveur
S'intègre avec Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic et MPD, créant des listes de lecture directement dans le serveur de musique que vous utilisez déjà.
Automatisation planifiée
Les planifications cron configurables exécutent la découverte automatiquement — configurez-le une seule fois et de nouvelles musiques apparaissent dans votre bibliothèque chaque semaine sans aucune étape manuelle.
Téléchargement YouTube et Soulseek
Recherche et télécharge des morceaux via YouTube (avec yt-dlp) ou Soulseek (via Slskd), avec des filtres de qualité, une sélection de format et une déduplication intelligente.
Gestion de l'interface utilisateur web
Parcourez les archives de listes de lecture, déclenchez des exécutions manuelles, ajustez les plannings et gérez tous les paramètres du serveur musical depuis une interface de navigateur authentifiée unique.
Pourquoi exécuter Explo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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