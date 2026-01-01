Déployer Expensave en un clic.
Un outil open source de suivi des dépenses personnelles et familiales pour surveiller les habitudes de dépenses et gérer les budgets du ménage.
Choisissez un forfait VPS pour Expensave
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Expensave
Expensave est une application de suivi des dépenses open-source conçue pour les individus et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Avec des calendriers de dépenses partagés, l'importation de relevés bancaires et des rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transactions brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.
L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS protège les données financières sensibles des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.
Caractéristiques principales de Expensave
Agendas de dépenses partagés
Plusieurs utilisateurs peuvent contribuer au même calendrier, ce qui facilite la tâche des familles et des colocataires pour maintenir la transparence du budget du ménage.
Importation de relevé bancaire
Importez les relevés de vos institutions financières pour renseigner automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle et garantissant un historique complet de vos dépenses.
Rapports sur les habitudes de dépenses
Les analyses visuelles décomposent les revenus et les dépenses par catégorie au fil du temps, révélant des tendances qui vous aident à prendre des décisions budgétaires plus intelligentes.
Application Web Progressive
La PWA réactive aux mobiles vous permet d'enregistrer instantanément vos dépenses depuis n'importe quel appareil, afin de ne jamais manquer une transaction lors de vos déplacements.
Conception axée sur la confidentialité garantie
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucune analyse tierce, aucuns frais d'abonnement, et aucun risque qu'une plateforme commerciale ne ferme.
Pourquoi exécuter Expensave sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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