Déployer Excalidraw en un clic.
Tableau blanc virtuel open source pour la création de diagrammes de style dessinés à la main, de wireframes et de croquis collaboratifs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Excalidraw
Excalidraw est un tableau blanc virtuel élégant qui transforme la création de diagrammes techniques en une expérience créative et dessinée à la main. Contrairement aux outils de diagramme rigides et formels, Excalidraw adopte l'esthétique organique et esquissée du brainstorming sur tableau blanc tout en offrant la commodité numérique et la collaboration en temps réel avec un chiffrement de bout en bout pour des sessions d'équipe sécurisées.
L'auto-hébergement d'Excalidraw sur votre propre VPS offre à votre équipe un outil de tableau blanc privé et toujours disponible où vos diagrammes, croquis d'architecture et sessions de brainstorming restent entièrement au sein de votre infrastructure — sans préoccupations de confidentialité des données, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis de services externes.
Caractéristiques principales de Excalidraw
Esthétique Dessinée à la Main
Génère des diagrammes avec un style organique et esquissé qui réduit les obstacles à la création de visuels et rend les idées complexes plus accessibles.
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent dessiner simultanément sur le même canevas, le chiffrement de bout en bout assurant la confidentialité et la sécurité des sessions.
Canevas infini
Un espace de dessin illimité permet aux équipes d'étendre librement les diagrammes sans restructuration — idéal pour les grands diagrammes d'architecture et les séances de brainstorming.
Exportation flexible
Exportez des diagrammes au format PNG, SVG ou sous forme de liens partageables, facilitant l'intégration de visuels dans la documentation, les présentations et les outils de conception.
PWA compatible hors ligne
Fonctionne comme une application web progressive avec un stockage local en priorité, de sorte que les diagrammes restent accessibles même sans connexion internet active.
Pourquoi exécuter Excalidraw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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