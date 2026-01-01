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Tableau blanc virtuel open source pour la création de diagrammes de style dessinés à la main, de wireframes et de croquis collaboratifs.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Excalidraw

Excalidraw est un tableau blanc virtuel élégant qui transforme la création de diagrammes techniques en une expérience créative et dessinée à la main. Contrairement aux outils de diagramme rigides et formels, Excalidraw adopte l'esthétique organique et esquissée du brainstorming sur tableau blanc tout en offrant la commodité numérique et la collaboration en temps réel avec un chiffrement de bout en bout pour des sessions d'équipe sécurisées.

L'auto-hébergement d'Excalidraw sur votre propre VPS offre à votre équipe un outil de tableau blanc privé et toujours disponible où vos diagrammes, croquis d'architecture et sessions de brainstorming restent entièrement au sein de votre infrastructure — sans préoccupations de confidentialité des données, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis de services externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Excalidraw

Esthétique Dessinée à la Main

Génère des diagrammes avec un style organique et esquissé qui réduit les obstacles à la création de visuels et rend les idées complexes plus accessibles.

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent dessiner simultanément sur le même canevas, le chiffrement de bout en bout assurant la confidentialité et la sécurité des sessions.

Canevas infini

Un espace de dessin illimité permet aux équipes d'étendre librement les diagrammes sans restructuration — idéal pour les grands diagrammes d'architecture et les séances de brainstorming.

Exportation flexible

Exportez des diagrammes au format PNG, SVG ou sous forme de liens partageables, facilitant l'intégration de visuels dans la documentation, les présentations et les outils de conception.

PWA compatible hors ligne

Fonctionne comme une application web progressive avec un stockage local en priorité, de sorte que les diagrammes restent accessibles même sans connexion internet active.

Pourquoi exécuter Excalidraw sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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