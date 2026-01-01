Déployer evcc en un clic.
Contrôleur de charge de VE et gestionnaire d'énergie domestique optimisé pour le solaire, pour des centaines de wallbox, onduleurs et véhicules.
Choisissez un forfait VPS pour evcc
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec evcc
evcc est un contrôleur de charge de VE open-source et un système de gestion de l'énergie domestique qui privilégie la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite plutôt qu'avec l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batterie, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la recharge en fonction de l'excédent photovoltaïque en direct, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.
L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS maintient les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, supprime toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de charge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.
Caractéristiques principales de evcc
Charge solaire excédentaire
Charge votre VE avec l'excédent d'énergie photovoltaïque en temps réel, maximisant l'autoconsommation et minimisant les importations du réseau.
Prise en charge des tarifs dynamiques
Programme la recharge pendant les heures les moins chères des tarifs d'électricité dynamiques tels que Tibber, aWATTar et Octopus.
Des centaines d'appareils
S'intègre aux chargeurs, compteurs, onduleurs et véhicules de ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, et bien d'autres.
Configuration basée sur navigateur
Configurez les bornes de recharge, les véhicules, les compteurs et les points de charge via une interface web guidée, sans modifier manuellement les fichiers YAML.
Compatible batterie domestique
Coordonne la recharge des VE avec l'état de charge de la batterie domestique afin que la batterie de votre maison ne soit pas déchargée pour alimenter la voiture.
API REST et MQTT
Expose une API REST et MQTT complète pour Home Assistant, openHAB, Node-RED et les automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter evcc sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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