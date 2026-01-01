Déployer Euro-Office DocumentServer en un clic.
Suite bureautique souveraine européenne auto-hébergée pour l'édition collaborative basée sur navigateur de documents, de feuilles de calcul et de présentations.
Choisissez un forfait VPS pour Euro-Office DocumentServer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui permet l'édition collaborative basée sur navigateur des formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF sur votre propre infrastructure. Basé sur la base de code ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et rebaptisé pour la souveraineté numérique européenne, il sert de backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.
L'auto-hébergement d'Euro-Office DocumentServer maintient chaque document, session d'édition et appel d'intégration au sein de votre VPS — aucun cloud tiers ne touche le contenu. L'authentification par jeton JWT sécurise l'API par défaut, et le déploiement groupé inclut PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour un serveur d'édition prêt pour la production.
Caractéristiques principales de Euro-Office DocumentServer
Souverain par conception
Fork AGPL dirigé par des Européens, axé sur la souveraineté numérique — chaque document, journal et ligne de base de données reste sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Coédition en temps réel
Plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même document, feuille de calcul ou présentation avec des curseurs en direct, des commentaires et des modifications suivies.
Compatibilité MS Office
Ouvre et enregistre les fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une conservation de la mise en page de haute fidélité, ainsi qu'un support natif pour ODT, ODS et ODP.
Sécurité API JWT
La validation des JSON Web Tokens protège chaque appel d'API, afin que seules les intégrations et les clients autorisés puissent se connecter au serveur d'édition.
Intégration Nextcloud
Backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour Nextcloud, ownCloud et d'autres plateformes qui prennent déjà en charge les connecteurs ONLYOFFICE.
Édition de PDF et de formulaires
Modifiez des PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur, sans logiciel supplémentaire ni plugins requis.
Pourquoi exécuter Euro-Office DocumentServer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion.