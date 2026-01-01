Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les participants. Chaque contribution est identifiée par un code couleur, ce qui permet de voir facilement qui a écrit quoi. Aucune inscription ni installation de logiciel n'est requise — il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.

L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure un stockage persistant fiable et un historique complet des versions, tandis que le système d'extensions extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, la création de listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.