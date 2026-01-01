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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Etherpad

Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les participants. Chaque contribution est identifiée par un code couleur, ce qui permet de voir facilement qui a écrit quoi. Aucune inscription ni installation de logiciel n'est requise — il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.

L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure un stockage persistant fiable et un historique complet des versions, tandis que le système d'extensions extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, la création de listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Etherpad

Coédition en temps réel

Les modifications de chaque participant apparaissent instantanément avec une attribution codée par couleur, afin que les équipes puissent écrire ensemble sans conflits de fusion ni verrouillage.

Historique complet des versions

Chaque révision est stockée avec un curseur de chronologie qui vous permet de rembobiner et de restaurer n'importe quel état antérieur du document.

Aucune inscription requise

Les participants rejoignent les pads via une URL partagée sans créer de compte, réduisant les frictions pour une collaboration ponctuelle avec des invités externes.

Écosystème de plugins

Étendez Etherpad avec des plugins pour l'intégration d'images, des listes de tâches, des formats d'exportation et des intégrations d'outils afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.

Panneau d'administration

L'interface d'administration web vous permet de gérer les blocs-notes, de surveiller l'activité et de configurer les paramètres du serveur sans accès direct au serveur.

Pourquoi exécuter Etherpad sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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