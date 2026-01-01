Déployer Etherpad en un clic.
Éditeur de texte collaboratif open source en temps réel où plusieurs utilisateurs peuvent écrire et modifier des documents simultanément.
Choisissez un forfait VPS pour Etherpad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Etherpad
Etherpad est un éditeur collaboratif open source basé sur le web qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier le même document simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour tous les participants. Chaque contribution est identifiée par un code couleur, ce qui permet de voir facilement qui a écrit quoi. Aucune inscription ni installation de logiciel n'est requise — il suffit de partager un lien et de commencer à collaborer.
L'auto-hébergement d'Etherpad sur votre VPS garantit que les documents sensibles ne quittent jamais votre propre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse assure un stockage persistant fiable et un historique complet des versions, tandis que le système d'extensions extensible vous permet d'ajouter l'intégration d'images, la création de listes de tâches et des intégrations personnalisées adaptées au flux de travail de votre équipe.
Caractéristiques principales de Etherpad
Coédition en temps réel
Les modifications de chaque participant apparaissent instantanément avec une attribution codée par couleur, afin que les équipes puissent écrire ensemble sans conflits de fusion ni verrouillage.
Historique complet des versions
Chaque révision est stockée avec un curseur de chronologie qui vous permet de rembobiner et de restaurer n'importe quel état antérieur du document.
Aucune inscription requise
Les participants rejoignent les pads via une URL partagée sans créer de compte, réduisant les frictions pour une collaboration ponctuelle avec des invités externes.
Écosystème de plugins
Étendez Etherpad avec des plugins pour l'intégration d'images, des listes de tâches, des formats d'exportation et des intégrations d'outils afin de répondre aux besoins spécifiques de votre équipe.
Panneau d'administration
L'interface d'administration web vous permet de gérer les blocs-notes, de surveiller l'activité et de configurer les paramètres du serveur sans accès direct au serveur.
Pourquoi exécuter Etherpad sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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