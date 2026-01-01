Déployer EspoCRM en un clic.
Plateforme CRM gratuite et open source pour la gestion des prospects, des contacts, des transactions, des campagnes et des cas de support dans une interface épurée et personnalisable.
Choisissez un forfait VPS pour EspoCRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EspoCRM
EspoCRM est une plateforme CRM entièrement open-source conçue pour les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système flexible et personnalisable pour gérer les relations clients. Elle couvre le cycle de vente complet — prospects, comptes, contacts, opportunités et activités — ainsi que les campagnes marketing, l'intégration d'e-mails et un centre d'assistance intégré pour les cas de support.
L'auto-hébergement d'EspoCRM sur votre VPS place toutes vos données clients sous votre contrôle direct, sans frais de licence par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec la liberté d'étendre la plateforme avec des entités, des champs et des flux de travail personnalisés pour correspondre à vos processus métier exacts.
Caractéristiques principales de EspoCRM
Pipeline de ventes complet
Suivez les prospects du premier contact jusqu'à la clôture grâce à des étapes d'opportunité personnalisables, des journaux d'activités et des prévisions intégrés à chaque fiche de compte.
Campagnes marketing
Créez et envoyez des campagnes email à des listes de contacts ciblées avec suivi des ouvertures et des clics, sans nécessiter de plateforme marketing tierce.
Entités personnalisées & Champs
Créez des modèles de données personnalisés avec de nouveaux types d'entités, des champs, des relations et des vues via le panneau d'administration — aucun codage n'est requis pour la plupart des personnalisations.
Service d'assistance intégré
Gérez les demandes de support client avec un système de billetterie qui se connecte directement aux contacts, aux comptes et aux dossiers de vente pour un contexte complet.
API REST et Intégrations
Connectez EspoCRM à des systèmes externes via une API REST simple et claire, avec des intégrations natives pour les serveurs de messagerie, la VoIP et les outils métier populaires.
Pourquoi exécuter EspoCRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion.