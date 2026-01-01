Déployer Erugo en un clic.
Plateforme de partage de fichiers auto-hébergée avec des liens de partage conviviaux, une protection par mot de passe, des contrôles d'expiration et une personnalisation de la marque.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Erugo
Erugo est une plateforme de partage de fichiers auto-hébergée, construite sur Laravel et Vue.js, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers en toute sécurité sans dépendre des services de stockage cloud. Les partages utilisent des URL conviviales au lieu de jetons aléatoires, et chaque transfert peut être protégé par un mot de passe, limité à un certain nombre de téléchargements, ou configuré pour expirer automatiquement après une date ou un seuil de temps.
Contrairement aux services cloud basés sur abonnement, Erugo stocke tous les fichiers sur votre propre VPS sans limites de stockage imposées par un niveau tarifaire. Une fonction de partage inversé permet aux invités de télécharger des fichiers directement sur votre serveur via un lien d'invitation à usage unique, et la personnalisation de la marque permet à l'interface de correspondre à votre organisation ou à votre domaine personnel.
Caractéristiques principales de Erugo
Liens de partage conviviaux
Les partages utilisent des URL lisibles et mémorables au lieu de jetons aléatoires, ce qui rend les liens plus faciles à communiquer verbalement ou par écrit.
Contrôles du mot de passe et de l'expiration
Protégez tout partage avec un mot de passe, définissez un nombre maximal de téléchargements, ou programmez une expiration automatique afin que les fichiers ne restent pas accessibles indéfiniment.
Téléversements partagés inversés
Générez un lien d'invitation de téléversement uniquement afin que les invités puissent soumettre des fichiers directement sur votre serveur sans compte ni accès au panneau d'administration.
Notifications par e-mail
Recevez des alertes lorsqu'un partage est téléchargé ou lorsqu'un invité termine un téléversement inversé de partage, sans aucune vérification manuelle requise.
Personnalisation de l'image de marque et des thèmes
Personnalisez les logos, les arrière-plans et les thèmes de couleur afin que l'interface de partage de fichiers corresponde à votre organisation ou à votre marque personnelle.
Pourquoi exécuter Erugo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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