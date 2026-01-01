Déployer ErsatzTV en un clic.
Serveur IPTV auto-hébergé qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle en chaînes de télévision en direct 24h/24 et 7j/7 personnalisées avec guide électronique des programmes.
Choisissez un forfait VPS pour ErsatzTV
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ErsatzTV
ErsatzTV est une plateforme auto-hébergée open-source qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct, programmées sur mesure, avec un véritable guide électronique des programmes. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS auxquelles tout client compatible IPTV peut se connecter : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, téléviseurs intelligents, décodeurs et applications mobiles.
L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans abonnement à un service de streaming ni interruptions publicitaires. Programmez des marathons thématiques, des rotations de type actualités, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.
Caractéristiques principales de ErsatzTV
Canaux personnalisés 24h/24 et 7j/7
Créez un nombre illimité de chaînes en direct en combinant des collections, des listes de lecture et des règles de planification pour des flux continus.
Sortie IPTV et EPG
Exposer les chaînes sous forme de listes de lecture M3U avec un guide électronique des programmes XMLTV complet afin que tout client IPTV puisse se connecter comme au câble.
Plex / Jellyfin / Emby
Connectez-vous directement aux bibliothèques de serveurs multimédias existantes ou scannez les dossiers locaux afin que les mêmes médias alimentent les applications VOD et vos chaînes de télévision.
Transcodage matériel
Accélération optionnelle NVENC, QSV, VAAPI, AMF et VideoToolbox pour maintenir l'utilisation du processeur gérable lors de la diffusion de flux en direct.
Filigranes et éléments d'habillage
Superposez des filigranes de chaîne, insérez des jingles et des intros, et interrompez la programmation avec des interstitiels personnalisés pour une véritable sensation de chaîne.
Chaînes de clips musicaux
Mélangez des clips musicaux et de l'audio dans des chaînes chronologiques ou thématiques, avec affichage de la pochette et une planification basée sur les métadonnées.
Pourquoi exécuter ErsatzTV sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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