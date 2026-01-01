ErsatzTV est une plateforme auto-hébergée open-source qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct, programmées sur mesure, avec un véritable guide électronique des programmes. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS auxquelles tout client compatible IPTV peut se connecter : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, téléviseurs intelligents, décodeurs et applications mobiles.

L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans abonnement à un service de streaming ni interruptions publicitaires. Programmez des marathons thématiques, des rotations de type actualités, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.