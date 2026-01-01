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Application web minimaliste pour partager des notes privées et chiffrées avec des options d'expiration et une protection par mot de passe.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Enclosed

Voici une application web open-source pour l'envoi de notes privées, chiffrées de bout en bout. Utilisant les API cryptographiques natives du navigateur, elle chiffre le contenu côté client avant qu'il n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hôte n'a jamais accès au texte non chiffré. Les notes peuvent être configurées pour s'autodétruire après avoir été lues une seule fois ou expirer après une période configurable.

L'auto-hébergement d'Enclosed sur votre VPS garantit que le stockage des notes chiffrées reste entièrement sur votre propre infrastructure. Les organisations gérant des identifiants sensibles, des clés API ou des informations confidentielles obtiennent un contrôle total sur la résidence des données et peuvent appliquer des politiques d'expiration personnalisées sans dépendre de services hébergés par des tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Enclosed

Chiffrement côté client

Les notes sont chiffrées dans le navigateur avant la transmission à l'aide des API Web Crypto natives, de sorte que le serveur ne voit jamais le contenu non chiffré.

Messages autodestructeurs

Configurez les notes pour qu'elles expirent après une seule lecture ou une fenêtre de temps définie, garantissant que les informations sensibles ne persistent pas plus longtemps que nécessaire.

Protection par mot de passe

Ajoutez un mot de passe facultatif à n'importe quelle note, exigeant des destinataires qu'ils s'authentifient avant que le contenu ne puisse être déchiffré et affiché.

Liens partageables

Chaque note génère une URL unique qui peut être envoyée par e-mail, chat ou SMS — aucun compte ou inscription n'est requis pour le destinataire.

Déploiement léger

Un seul conteneur avec des exigences minimales en ressources rend Enclosed facile à exécuter parallèlement à d'autres services sur le même VPS.

Pourquoi exécuter Enclosed sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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