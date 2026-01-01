EMQX est un courtier de messages MQTT open source hautement évolutif, conçu pour l'IoT, l'automatisation industrielle et le streaming de données en temps réel. Il gère des millions de connexions MQTT concurrentes avec une latence inférieure à la milliseconde et prend en charge MQTT 3.1, 3.1.1 et 5.0, ainsi que MQTT sur WebSockets. Un moteur de règles intégré vous permet de traiter, acheminer et transformer les messages des appareils sans écrire de code backend, en vous connectant directement aux bases de données, aux services cloud et aux points de terminaison HTTP.

Le tableau de bord web inclus fournit une interface de gestion complète pour surveiller en temps réel la santé du cluster, les statistiques de connexion, les arbres d'abonnement et les flux du moteur de règles. L'auto-hébergement d'EMQX sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie IoT — pas de frais cloud par message, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et une visibilité complète sur votre couche de communication des appareils.