Déployer Emby en un clic.
Serveur multimédia personnel qui organise et diffuse vos vidéos, votre musique et vos photos vers n'importe quel appareil, où que vous soyez.
Choisissez un forfait VPS pour Emby
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Emby
Emby est un serveur multimédia personnel complet qui rassemble toute votre collection multimédia — films, séries télévisées, musique et photos — sur une plateforme unifiée. Il convertit et diffuse automatiquement le contenu vers n'importe quel appareil, avec un transcodage en temps réel assurant une lecture fluide quelles que soient les capacités du client ou les conditions du réseau.
Héberger Emby sur votre propre VPS vous offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des vitesses de téléchargement de niveau entreprise pour le streaming à distance, et des ressources de transcodage dédiées pour plusieurs spectateurs simultanés. Votre bibliothèque multimédia et vos métadonnées restent entièrement sous votre contrôle, sans niveaux d'abonnement limitant la lecture ou le stockage.
Caractéristiques principales de Emby
Transcodage automatique
La conversion vidéo et audio en temps réel assure une lecture fluide sur n'importe quel appareil, quel que soit le format de fichier original ou les capacités du client.
TV en direct et DVR
Accédez à la télévision en direct et programmez des enregistrements avec un DVR intégré, remplaçant les abonnements traditionnels au câble par une solution autogérée.
Synchronisation mobile
Téléchargez des médias sur les smartphones et les tablettes pour une visualisation hors ligne, en gardant le contenu accessible même sans connexion internet.
Contrôle parental
Définissez des restrictions de contenu par utilisateur et des plannings de visionnage pour créer des environnements médiatiques sûrs et adaptés à l'âge pour chaque membre de la famille.
Prise en charge multi-bibliothèques
Organisez les films, les séries TV, la musique et les photos dans des bibliothèques distinctes avec des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations récupérés automatiquement.
Pourquoi exécuter Emby sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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