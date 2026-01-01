Déployer eLabFTW en installation en un clic.
Carnet de laboratoire électronique open-source pour les équipes de recherche afin de suivre les expériences, les échantillons et les protocoles.
Choisissez un forfait VPS pour eLabFTW
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec eLabFTW
eLabFTW est un cahier de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open source, conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les cahiers papier et les feuilles de calcul éparses par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques consignent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées au sein des équipes.
L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS permet de conserver les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle de l'institution — sans cloud tiers, sans tarification par utilisateur et sans risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.
Caractéristiques principales de eLabFTW
Carnet d'expériences
Éditeur de texte enrichi et Markdown avec LaTeX, coloration syntaxique, pièces jointes et historique des versions pour chaque entrée d'expérience.
Base de données d'exemple
Suivez les réactifs, les équipements, les anticorps et les lignées cellulaires avec des types d'articles personnalisés, des métadonnées et des emplacements d'inventaire dans tout le laboratoire.
Collaboration d'équipe
Partagez des expériences et des ressources entre les équipes grâce à un contrôle d'accès granulaire par élément et par utilisateur, et à une bibliothèque de modèles partagée.
Protocoles réutilisables
Créez une bibliothèque de protocoles versionnée que n'importe quel membre de l'équipe peut cloner dans une nouvelle expérience, en gardant les méthodes cohérentes et reproductibles.
Horodatages fiables
Horodater cryptographiquement les entrées d'expériences via les autorités RFC 3161 pour prouver la date d'enregistrement des données pour les besoins de la propriété intellectuelle et de l'audit.
Exportations PDF et ZIP
Générer des rapports PDF signés ou des archives ZIP complètes d'expériences et de ressources pour l'archivage, l'examen réglementaire ou la publication.
Pourquoi exécuter eLabFTW sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web