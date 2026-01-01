eLabFTW est un cahier de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open source, conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les cahiers papier et les feuilles de calcul éparses par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques consignent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées au sein des équipes.

L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS permet de conserver les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle de l'institution — sans cloud tiers, sans tarification par utilisateur et sans risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.