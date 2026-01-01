Déployer eKuiper en une installation en un clic.
Moteur SQL et de règles léger pour l'analyse de flux en temps réel sur les données IoT en périphérie.
Choisissez un forfait VPS pour eKuiper
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec eKuiper
LF Edge eKuiper est un projet de la Linux Foundation Edge qui apporte le traitement de flux en temps réel et l'analyse basée sur des règles aux appareils périphériques à ressources limitées. Avec une empreinte minuscule d'environ 10 Mo, il ingère des données provenant de courtiers MQTT, de points de terminaison HTTP, de Kafka, de sources de fichiers et de dizaines d'autres protocoles, puis les transforme à la volée à l'aide d'une syntaxe SQL familière ou d'un éditeur de règles visuel par glisser-déposer.
L'auto-hébergement d'eKuiper sur votre propre VPS place l'intégralité du pipeline d'analyse IoT sous votre contrôle — les données de capteurs, les règles métier et l'inférence d'apprentissage automatique restent sur l'infrastructure que vous possédez, sans frais de cloud par message et sans dépendance en amont. Ce modèle regroupe le moteur eKuiper avec l'interface utilisateur de gestionnaire web officielle pour la création visuelle de flux et de règles.
Caractéristiques principales de eKuiper
Traitement de flux SQL
Filtrer, agréger, joindre et transformer des flux IoT en temps réel en utilisant la syntaxe ANSI SQL au lieu d'écrire du code Go ou Java personnalisé.
Gestionnaire de règles visuelles
La console web intégrée vous permet de créer des flux, des règles et des pipelines de données grâce à un éditeur graphique par glisser-déposer sans toucher aux fichiers de configuration.
MQTT et Kafka natifs
Des connecteurs de premier ordre pour MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis et InfluxDB simplifient le câblage des capteurs industriels et des courtiers de messages.
Inférence ML en périphérie
Intégrez les modèles TensorFlow Lite et ONNX directement dans les requêtes SQL pour exécuter la détection d'anomalies et la classification sur des données de capteurs en continu.
Encombrement périphérique minime
Le moteur fonctionne avec environ 10 Mo de mémoire, il se déploie donc confortablement sur des plans VPS légers à côté d'autres applications.
Extensibilité des plugins
Étendez eKuiper avec des plugins personnalisés Go, Python ou portables pour ajouter des sources, des sinks et des fonctions SQL propriétaires adaptés à votre charge de travail.
Pourquoi exécuter eKuiper sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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