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Gestion des mises à jour IoT open source pour le déploiement de micrologiciels et de logiciels vers des flottes d'appareils périphériques connectés.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles vers des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.

L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS garde les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement sous votre contrôle, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose la Direct Device Integration API pour les appareils et une Management API pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Eclipse Hawkbit

Déploiements ciblés

Définissez les groupes de déploiement par attributs d'appareil et faites progresser les mises à jour par vagues contrôlées, avec des seuils de succès et des déclencheurs de restauration automatique.

Dépôt d'artefacts

Téléchargez, versionnez et servez des images de firmware, des packages de système d'exploitation et des lots d'applications à partir d'un magasin d'artefacts intégré avec vérification de la somme de contrôle.

API d'appareil direct

Les appareils interrogent l'interface REST DDI pour récupérer les mises à jour attribuées, signaler la progression et accuser réception des résultats d'installation sans code de transport sur mesure.

Prêt multi-locataire

Isolez les parcs d'appareils, les utilisateurs et les dépôts de logiciels par locataire — utile pour gérer les déploiements clients ou séparer les lignes de produits.

API REST de gestion

Piloter les déploiements, les cibles, les ensembles de distribution et les modules logiciels par programmation afin de s'intégrer aux pipelines CI/CD et aux outils d'exploitation existants.

Bus d'événements RabbitMQ

Diffuser les changements d'état des appareils et les événements de déploiement vers RabbitMQ afin que les systèmes en aval puissent réagir en temps réel sans interroger la base de données.

Pourquoi exécuter Eclipse Hawkbit sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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