Déployer Eclipse Hawkbit en un clic.
Gestion des mises à jour IoT open source pour le déploiement de micrologiciels et de logiciels vers des flottes d'appareils périphériques connectés.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles vers des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.
L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS garde les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement sous votre contrôle, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose la Direct Device Integration API pour les appareils et une Management API pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.
Caractéristiques principales de Eclipse Hawkbit
Déploiements ciblés
Définissez les groupes de déploiement par attributs d'appareil et faites progresser les mises à jour par vagues contrôlées, avec des seuils de succès et des déclencheurs de restauration automatique.
Dépôt d'artefacts
Téléchargez, versionnez et servez des images de firmware, des packages de système d'exploitation et des lots d'applications à partir d'un magasin d'artefacts intégré avec vérification de la somme de contrôle.
API d'appareil direct
Les appareils interrogent l'interface REST DDI pour récupérer les mises à jour attribuées, signaler la progression et accuser réception des résultats d'installation sans code de transport sur mesure.
Prêt multi-locataire
Isolez les parcs d'appareils, les utilisateurs et les dépôts de logiciels par locataire — utile pour gérer les déploiements clients ou séparer les lignes de produits.
API REST de gestion
Piloter les déploiements, les cibles, les ensembles de distribution et les modules logiciels par programmation afin de s'intégrer aux pipelines CI/CD et aux outils d'exploitation existants.
Bus d'événements RabbitMQ
Diffuser les changements d'état des appareils et les événements de déploiement vers RabbitMQ afin que les systèmes en aval puissent réagir en temps réel sans interroger la base de données.
Pourquoi exécuter Eclipse Hawkbit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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