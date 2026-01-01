Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles vers des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.

L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS garde les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement sous votre contrôle, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose la Direct Device Integration API pour les appareils et une Management API pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.