Easy!Appointments est une plateforme de planification complète et open source, conçue pour permettre aux entreprises de services de proposer la prise de rendez-vous en ligne sans frais par réservation ni dépendance à une plateforme. Les clients voient les disponibilités en temps réel et réservent eux-mêmes leurs créneaux, réduisant ainsi les interruptions téléphoniques et la gestion manuelle des calendriers pour le personnel.

Le système prend en charge plusieurs prestataires de services avec des calendriers indépendants, des formulaires de réservation personnalisables et des rappels par e-mail automatisés qui réduisent les taux de non-présentation. La synchronisation avec Google Agenda maintient les plannings à jour avec les outils que le personnel utilise déjà. Des secteurs tels que la santé, la beauté, le conseil et l'éducation s'appuient sur Easy!Appointments pour son interface épurée et sa configuration flexible. Ce déploiement associe l'application à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données de planification.