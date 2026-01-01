Déployez Easy!Appointments en un clic.
Système de prise de rendez-vous gratuit et open-source avec auto-réservation client, calendriers multi-prestataires et notifications par e-mail automatisées.
Choisissez un forfait VPS pour Easy!Appointments
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Easy!Appointments
Easy!Appointments est une plateforme de planification complète et open source, conçue pour permettre aux entreprises de services de proposer la prise de rendez-vous en ligne sans frais par réservation ni dépendance à une plateforme. Les clients voient les disponibilités en temps réel et réservent eux-mêmes leurs créneaux, réduisant ainsi les interruptions téléphoniques et la gestion manuelle des calendriers pour le personnel.
Le système prend en charge plusieurs prestataires de services avec des calendriers indépendants, des formulaires de réservation personnalisables et des rappels par e-mail automatisés qui réduisent les taux de non-présentation. La synchronisation avec Google Agenda maintient les plannings à jour avec les outils que le personnel utilise déjà. Des secteurs tels que la santé, la beauté, le conseil et l'éducation s'appuient sur Easy!Appointments pour son interface épurée et sa configuration flexible. Ce déploiement associe l'application à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données de planification.
Caractéristiques principales de Easy!Appointments
Auto-réservation client
Les clients consultent les disponibilités en temps réel et prennent rendez-vous en ligne sans aucun échange avec le personnel.
Calendriers multi-fournisseurs
Gère les calendriers individuels et les plages de disponibilité pour chaque prestataire de services, évitant les doubles réservations entre les équipes.
Notifications automatiques
Envoie automatiquement des e-mails de confirmation et de rappel, réduisant les taux de non-présentation sans aucun suivi manuel.
Synchronisation Google Agenda
Synchronise les réservations avec Google Agenda afin que les prestataires voient les rendez-vous à côté du reste de leur emploi du temps.
Formulaires de réservation personnalisables
Adaptez les champs que les clients remplissent lors de la réservation pour recueillir les informations requises par chaque type de service.
Pourquoi exécuter Easy!Appointments sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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