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Client de sauvegarde open source qui crée des sauvegardes chiffrées et incrémentielles sur des services de stockage cloud et des serveurs distants avec une interface web simple.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Duplicati

Duplicati est un client de sauvegarde gratuit et open source qui chiffre les données avec AES-256 avant d'envoyer des sauvegardes incrémentielles, dédupliquées et compressées vers plus de 20 solutions de stockage — y compris Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, et des protocoles standards comme SFTP et WebDAV. Étant donné que tout est chiffré côté client, vos données restent privées même lorsqu'elles sont stockées sur des services cloud tiers.

Une interface web épurée facilite la configuration des tâches de sauvegarde, la définition des politiques de rétention, la vérification de l'intégrité des sauvegardes et le suivi des exécutions planifiées. La déduplication et la compression au niveau des blocs maintiennent les coûts de stockage bas, même pour de grands ensembles de données. L'auto-hébergement de Duplicati sur un VPS vous offre un moteur de sauvegarde fiable et toujours actif qui exécute les tâches planifiées de manière cohérente sans dépendre de l'allumage d'un ordinateur personnel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Duplicati

Chiffrement côté client AES-256

Chiffre toutes les données avant qu'elles ne quittent votre serveur, afin que les sauvegardes sur le stockage cloud tiers restent entièrement privées.

Plus de 20 backends de stockage

Prend en charge Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV et bien d'autres destinations depuis une seule interface.

Incrémentiel et dédupliqué

Seuls les blocs modifiés sont téléchargés après la première exécution de la sauvegarde, ce qui réduit considérablement l'utilisation du stockage et la bande passante de téléchargement lors des tâches ultérieures.

Planification flexible

Configurez des fenêtres de sauvegarde automatisées avec des politiques de rétention qui expirent automatiquement les anciens points de restauration pour gérer les coûts de stockage.

Vérification de la sauvegarde

Teste périodiquement l'intégrité des sauvegardes en restaurant et en comparant les données, détectant ainsi la corruption silencieuse avant qu'elle ne devienne un problème de récupération.

Pourquoi exécuter Duplicati sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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