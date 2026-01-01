DumbDo est une application de liste de tâches délibérément simple de DumbWare.io, construite sur la philosophie selon laquelle la plupart des besoins de suivi des tâches ne nécessitent pas de base de données, de système de compte ou d'abonnement au cloud. Les tâches sont stockées dans un seul fichier JSON, ce qui fait des sauvegardes une simple copie de fichier et des migrations un jeu d'enfant.

L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre le mode sombre et le mode clair. Une protection par code PIN optionnelle (4-10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des Progressive Web Apps signifie que vous pouvez installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS maintient vos données de tâches privées, accessibles depuis n'importe quel appareil, et à l'abri des modifications de services tiers.