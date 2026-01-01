Déployer DumbDo en une installation en un clic.
Liste de tâches minimaliste auto-hébergée avec stockage basé sur des fichiers, mode sombre, prise en charge PWA et protection par code PIN facultative — aucune base de données requise.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DumbDo
DumbDo est une application de liste de tâches délibérément simple de DumbWare.io, construite sur la philosophie selon laquelle la plupart des besoins de suivi des tâches ne nécessitent pas de base de données, de système de compte ou d'abonnement au cloud. Les tâches sont stockées dans un seul fichier JSON, ce qui fait des sauvegardes une simple copie de fichier et des migrations un jeu d'enfant.
L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre le mode sombre et le mode clair. Une protection par code PIN optionnelle (4-10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des Progressive Web Apps signifie que vous pouvez installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS maintient vos données de tâches privées, accessibles depuis n'importe quel appareil, et à l'abri des modifications de services tiers.
Caractéristiques principales de DumbDo
Aucune base de données requise
Stocke toutes les tâches dans un seul fichier JSON — rien à provisionner, migrer ou maintenir au-delà du conteneur lui-même.
Modes sombre et clair
Suit automatiquement la préférence de thème de couleur du système pour un affichage confortable dans n'importe quel environnement ou à tout moment de la journée.
Application Web Progressive
Installez DumbDo sur n'importe quel appareil pour un accès depuis l'écran d'accueil et une utilisation hors ligne sans avoir à visiter le navigateur à chaque fois.
Protection par code PIN facultative
Définissez un code PIN de 4 à 10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés tout en gardant l'interface rapidement accessible pour les utilisateurs autorisés.
Titre du site personnalisable
Renommez l'instance de l'application pour l'adapter à votre image de marque personnelle ou pour distinguer plusieurs déploiements sur le même VPS.
Pourquoi exécuter DumbDo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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