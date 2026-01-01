Déploiement de DSpace en un clic.
Dépôt institutionnel open source pour la préservation et le partage de la recherche universitaire, des thèses et des collections numériques.
Choisissez un forfait VPS pour DSpace
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DSpace
DSpace est la plateforme de dépôt open source la plus utilisée au monde, alimentant plus de 2 000 dépôts institutionnels dans des universités, des bibliothèques, des musées et des organismes de recherche. Il capture, organise et préserve des documents numériques de tout format — articles, thèses, ensembles de données, images et audio — avec des métadonnées Dublin Core riches et des identifiants Handle persistants pour une citation permanente.
L'auto-hébergement de DSpace sur votre propre VPS permet de conserver la pleine propriété du contenu scientifique, des politiques de préservation et des règles d'accès en interne. L'API REST, l'interface Angular, la couche de découverte Solr et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent aux institutions une pile de dépôt complète sans frais SaaS récurrents ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de DSpace
Gestion de versions des éléments
Suivez plusieurs versions d'articles, de jeux de données et de thèses afin que les chercheurs puissent mettre à jour leurs soumissions sans perdre l'historique des citations.
Moissonnage OAI-PMH
Le point de terminaison OAI-PMH intégré expose les métadonnées à Google Scholar, BASE et à d'autres agrégateurs pour une découvrabilité mondiale.
Gérer les identifiants persistants
Chaque élément reçoit un identifiant permanent Handle.net afin que les liens survivent aux changements d'URL et aux changements d'image de marque institutionnels.
Recherche optimisée par Solr
Un backend Solr dédié offre une navigation à facettes, une recherche plein texte et des statistiques d'utilisation pour des millions d'éléments.
Workflows configurables
Les flux de travail de soumission par collection avec des étapes de révision éditoriale s'adaptent aux politiques des facultés, des bibliothèques et des départements.
COAR Notify prêt
La prise en charge native des protocoles COAR Notify connecte votre dépôt à l'écosystème émergent de l'évaluation par les pairs ouverte.
Pourquoi exécuter DSpace sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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