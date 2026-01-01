Déployer DreamFactory en une installation en un clic.
Plateforme d'API REST et GraphQL open source qui génère automatiquement des API de base de données sécurisées en quelques minutes sans codage.
Choisissez un forfait VPS pour DreamFactory
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DreamFactory
DreamFactory est une plateforme de génération d'API open source qui crée instantanément des API REST et GraphQL entièrement documentées et protégées par des rôles pour n'importe quelle base de données — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, et plus encore — sans écrire une seule ligne de code. Connectez votre base de données, et DreamFactory génère une API CRUD complète avec authentification, limitation de débit et contrôle d'accès au niveau des champs intégrés.
L'auto-hébergement de DreamFactory sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données et de votre couche API, sans tarification par appel ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MySQL pour la base de données système et Redis pour la mise en cache haute performance, vous offrant une plateforme API prête à l'emploi.
Caractéristiques principales de DreamFactory
API générées automatiquement
Connectez n'importe quelle base de données SQL ou NoSQL et recevez instantanément une API REST et GraphQL complète avec un support CRUD complet — aucun codage manuel de point de terminaison n'est requis.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations granulaires par utilisateur ou rôle, restreignant l'accès jusqu'aux tables et champs individuels pour sécuriser les données.
Support multi-bases de données
Générer des API à partir de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle et de dizaines d'autres sources de données depuis une plateforme unique.
Gestion des clés API
Émettre et révoquer des clés API par application ou consommateur, avec une limitation de débit optionnelle pour prévenir les abus et contrôler l'utilisation.
Docs API en direct
Chaque API générée est livrée avec une documentation Swagger interactive afin que les développeurs puissent explorer et tester les points d'accès immédiatement.
Pourquoi exécuter DreamFactory sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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