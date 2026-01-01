Déployer Downtify en un clic.
Application de téléchargement de musique qui extrait l'audio de YouTube à partir de liens Spotify, en étiquetant automatiquement les fichiers avec les métadonnées, la pochette d'album et les paroles.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Downtify
Downtify est une application de téléchargement de musique auto-hébergée qui relie les métadonnées riches de Spotify à la bibliothèque audio de YouTube. Collez n'importe quel lien Spotify — un seul morceau, un album ou une playlist entière — et Downtify récupère l'audio et enrichit automatiquement le fichier résultant avec la pochette d'album, les informations sur l'artiste, les numéros de piste, les paroles et les balises de genre.
L'interface web est intentionnellement minimale : soumettez une URL, recevez un fichier audio entièrement tagué. Les fichiers téléchargés sont stockés dans un volume persistant, ce qui facilite l'intégration de la collection avec n'importe quel gestionnaire de bibliothèque multimédia. Des notifications de bureau vous alertent lorsque de gros téléchargements sont terminés. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque musicale sans dépendre de la disponibilité du streaming ou des frais par écoute.
Caractéristiques principales de Downtify
Téléchargements de liens Spotify
Accepte les URL Spotify pour les titres individuels, les albums et les playlists, puis récupère automatiquement l'audio correspondant depuis YouTube.
Balises de métadonnées automatiques
Intègre la pochette d'album, les paroles, les détails de l'artiste, les numéros de piste et les balises de genre dans chaque fichier téléchargé pour une organisation soignée de la bibliothèque.
Support des playlists par lots
Télécharge des albums et des listes de lecture entiers en une seule opération, gérant la file d'attente et le suivi de la progression en arrière-plan.
Notifications de bureau
Vous alerte lorsque les téléchargements sont terminés afin que vous puissiez passer à d'autres tâches pendant que de grands lots sont traités.
Stockage persistant
Enregistre tous les téléchargements vers un volume dédié qui survit aux redémarrages des conteneurs et s'intègre aux outils de bibliothèque multimédia externes.
Pourquoi exécuter Downtify sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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