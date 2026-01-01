Déployer Donetick en un clic.
Gestionnaire de tâches collaboratif open source pour organiser les tâches ménagères et les responsabilités récurrentes entre plusieurs utilisateurs.
Choisissez un forfait VPS pour Donetick
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Donetick
Donetick est une application de gestion de tâches auto-hébergée, conçue spécifiquement pour les espaces de vie partagés et les petits groupes. Elle va au-delà des simples listes de tâches en offrant des stratégies d'attribution intelligentes — y compris la rotation aléatoire et l'équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique des achèvements — afin que les responsabilités récurrentes soient réparties équitablement entre tous les membres sans coordination manuelle.
La planification flexible prend en charge les modèles de récurrence quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés, tandis que les intégrations avec Telegram et Pushover envoient des rappels opportuns. Le support des tags NFC permet aux membres d'accomplir des tâches instantanément en tapant un tag à l'emplacement pertinent. La compatibilité SSO et OIDC signifie que Donetick s'intègre aux configurations d'identité existantes, et le backend SQLite léger simplifie le déploiement. L'auto-hébergement vous offre une confidentialité totale des données sans frais d'abonnement.
Caractéristiques principales de Donetick
Attribution intelligente des tâches
Distribue les tâches équitablement en utilisant une allocation aléatoire ou un équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique d'achèvement de chaque membre.
Récurrence flexible
Prend en charge les plannings quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés afin que chaque routine — des tâches quotidiennes aux nettoyages en profondeur mensuels — reste sur la bonne voie.
Notifications push
S'intègre avec Telegram et Pushover pour envoyer des rappels et des alertes de retard directement sur les appareils des membres.
Prise en charge des tags NFC
Placez des étiquettes NFC à des endroits pertinents dans la maison afin que les membres puissent marquer les tâches comme terminées instantanément d'un simple toucher de téléphone.
Connexion SSO et OIDC
Se connecte aux fournisseurs d'identité existants via l'authentification unique (Single Sign-On) et OpenID Connect pour une gestion transparente des utilisateurs.
Pourquoi exécuter Donetick sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion.