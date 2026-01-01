Déployer Dolibarr en un clic.
Plateforme ERP et CRM open source pour gérer les ventes, la facturation, le stock et les opérations commerciales.
Choisissez un forfait VPS pour Dolibarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dolibarr
Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion des clients, devis, factures, stocks, projets, ressources humaines et comptabilité — dans un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos besoins augmentent.
L'auto-hébergement de Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, dossiers clients et documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer les modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.
Caractéristiques principales de Dolibarr
CRM intégré
Suivez les prospects, gérez les contacts et suivez le pipeline de ventes du premier contact à la facture signée en un seul endroit.
Facturation et devis
Générez des devis professionnels, convertissez-les en commandes et émettez des factures avec suivi des paiements et rappels automatisés.
Gestion des stocks
Surveiller les niveaux de stock, gérer les bons de commande et suivre les mouvements de produits dans les entrepôts ou les sites.
Suivi de projet et du temps
Attribuez des tâches, enregistrez le temps passé sur les projets et mesurez la rentabilité grâce à la gestion intégrée des ressources et du budget.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont votre entreprise a besoin aujourd'hui, puis activez des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos opérations se développent.
Pourquoi exécuter Dolibarr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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