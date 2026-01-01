Déployer DocuSeal en une installation en un clic.
Plateforme de signature électronique open source gratuite pour créer, envoyer et gérer les flux de travail de signature de documents.
Choisissez un forfait VPS pour DocuSeal
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DocuSeal
DocuSeal est une plateforme de signature électronique de documents gratuite et open-source qui offre les fonctionnalités essentielles des services commerciaux comme DocuSign et PandaDoc — placement de champs par glisser-déposer, plusieurs types de signature, rappels automatisés et pistes d'audit complètes — sans frais d'abonnement ni frais par document.
L'auto-hébergement de DocuSeal sur votre VPS signifie que vos contrats, accords et documents signés sont stockés entièrement sur votre propre infrastructure. Les documents commerciaux sensibles ne transitent jamais par une plateforme tierce, ce qui simplifie la conformité avec le RGPD et d'autres exigences en matière de protection des données, tout en vous offrant une capacité de stockage et de traitement de documents illimitée.
Caractéristiques principales de DocuSeal
Créateur de formulaires par glisser-déposer
Placez des champs de signature, des initiales, des dates et des champs de formulaire personnalisés n'importe où sur un PDF à l'aide d'un éditeur visuel — aucun codage n'est nécessaire.
Plusieurs types de signatures
Les signataires peuvent dessiner, taper ou télécharger leur signature, afin de s'adapter aux préférences personnelles sur n'importe quel appareil.
Envoi en masse
Envoyez le même document à des centaines de signataires à la fois, rendant la distribution massive de contrats rapide et gérable.
Rappels automatisés
Les notifications de signature en attente sont envoyées automatiquement, réduisant le suivi manuel nécessaire pour clôturer les documents à temps.
Modèles de document
Enregistrez des mises en page de documents réutilisables afin que les flux de travail récurrents comme les NDA ou les formulaires d'intégration puissent être lancés en quelques secondes.
Pourquoi exécuter DocuSeal sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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