Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface claire adaptée aux équipes juridiques, RH et financières.

L'auto-hébergement de Documenso sur votre VPS conserve chaque document, signature et enregistrement d'audit sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et un SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.