Déployer Documenso en un clic.
Plateforme de signature de documents open source pour des signatures électroniques juridiquement contraignantes avec la pleine maîtrise des données.
Choisissez un forfait VPS pour Documenso
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Documenso
Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface claire adaptée aux équipes juridiques, RH et financières.
L'auto-hébergement de Documenso sur votre VPS conserve chaque document, signature et enregistrement d'audit sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et un SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de Documenso
Signature multipartite
Acheminer les documents à plusieurs signataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivre l'état d'avancement en temps réel.
Pistes d'audit complètes
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant la piste de preuves requise à des fins juridiques et de conformité.
Modèles de document
Enregistrez les structures de documents fréquemment utilisées sous forme de modèles pour accélérer les flux de travail de signature récurrents tels que les contrats et les NDA.
Signature de certificat local
Les documents sont signés à l'aide d'un certificat géré localement, ce qui maintient le processus cryptographique entièrement au sein de votre infrastructure.
Notifications par e-mail
Les rappels automatiques et les mises à jour de statut informent toutes les parties sans suivi manuel de la part des expéditeurs de documents.
Pourquoi exécuter Documenso sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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