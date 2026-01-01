Déployer docassemble en une installation en un clic.
Système expert open source pour des entretiens guidés et l'assemblage automatisé de documents, basé sur Python, YAML et Markdown.
Choisissez un forfait VPS pour docassemble
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec docassemble
docassemble est une plateforme gratuite et open-source pour la création d'entretiens guidés basés sur le web qui recueillent des informations auprès des utilisateurs finaux et assemblent des documents, contrats et formulaires personnalisés à partir des réponses. Les auteurs écrivent la logique d'entretien en YAML, les modèles de documents en Markdown ou DOCX, et étendent le comportement avec Python — sans avoir à créer une application web personnalisée.
Conçu à l'origine pour les organisations d'aide juridique et les cabinets d'avocats automatisant l'accueil des clients et la rédaction de documents, docassemble alimente désormais des systèmes experts dans les domaines de la conformité, des services gouvernementaux et des flux de travail RH. L'auto-hébergement sur un VPS permet de conserver les réponses sensibles des entretiens, les documents générés et les données clients sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par entretien ni par utilisateur.
Caractéristiques principales de docassemble
Entretiens guidés
Construisez des flux de questions ramifiés en YAML qui recueillent les entrées de l'utilisateur via des formulaires web accessibles et adaptés aux mobiles, avec une logique conditionnelle.
Assemblage de documents
Générer des documents DOCX, PDF et RTF remplis à partir des réponses d'entretien en utilisant des modèles Markdown ou Word avec formatage automatique.
Extensibilité Python
Passez au Python complet lorsque YAML ne suffit pas — appelez des API externes, effectuez des calculs ou intégrez-vous à des systèmes existants.
Signatures électroniques
Capturez les signatures sur les écrans tactiles et intégrez-les dans les documents générés sans services de signature électronique tiers.
Support multilingue
Créez une interview en plusieurs langues avec des outils de traduction intégrés et un formatage de date, de nombre et de devise sensible à la localisation.
Terrain de jeu intégré
Un environnement de développement basé sur navigateur, doté d'un éditeur de code, de tests en direct et d'une gestion de paquets, permet aux auteurs d'itérer sans IDE séparé.
Pourquoi exécuter docassemble sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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