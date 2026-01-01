Dkron est un système de planification de tâches distribué et open-source écrit en Go qui remplace le cron traditionnel par une alternative tolérante aux pannes et compatible avec les clusters. Contrairement au cron à hôte unique, Dkron utilise le protocole de consensus Raft et une couche d'adhésion basée sur le protocole gossip afin que les tâches continuent de s'exécuter même en cas de défaillance de nœuds individuels, éliminant ainsi le point de défaillance unique qui afflige les crontabs classiques.

L'auto-hébergement de Dkron sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les planifications, l'historique d'exécution et les charges utiles des tâches, tout en exposant une interface utilisateur web intégrée, une API REST et des exécuteurs HTTP/shell pour l'exécution de scripts, de webhooks et de commandes externes. Le moteur de stockage intégré élimine le besoin de toute base de données externe, faisant du déploiement un conteneur unique avec un volume de données persistant pour l'état Raft et l'historique des tâches.