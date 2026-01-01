Déployer Dkron en un clic.
Ordonnanceur de tâches distribué et tolérant aux pannes, avec une interface utilisateur web et un clustering intégré pour des charges de travail cron hautement fiables.
Choisissez un forfait VPS pour Dkron
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dkron
Dkron est un système de planification de tâches distribué et open-source écrit en Go qui remplace le cron traditionnel par une alternative tolérante aux pannes et compatible avec les clusters. Contrairement au cron à hôte unique, Dkron utilise le protocole de consensus Raft et une couche d'adhésion basée sur le protocole gossip afin que les tâches continuent de s'exécuter même en cas de défaillance de nœuds individuels, éliminant ainsi le point de défaillance unique qui afflige les crontabs classiques.
L'auto-hébergement de Dkron sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les planifications, l'historique d'exécution et les charges utiles des tâches, tout en exposant une interface utilisateur web intégrée, une API REST et des exécuteurs HTTP/shell pour l'exécution de scripts, de webhooks et de commandes externes. Le moteur de stockage intégré élimine le besoin de toute base de données externe, faisant du déploiement un conteneur unique avec un volume de données persistant pour l'état Raft et l'historique des tâches.
Caractéristiques principales de Dkron
Ordonnancement tolérant aux pannes
Le consensus basé sur Raft maintient l'exécution de vos tâches cron malgré les pannes de nœud, les redémarrages et les problèmes réseau, sans intervention manuelle.
Interface utilisateur web intégrée
Gérer les tâches, inspecter l'historique d'exécution et déclencher des exécutions depuis une interface de navigateur épurée sans écrire manuellement des fichiers crontab.
API REST et webhooks
Créer, mettre à jour et déclencher des tâches par programmation à partir de pipelines CI, de scripts ou de systèmes externes via une API HTTP versionnée.
Exécuteurs enfichables
Exécutez des commandes shell, des requêtes HTTP, des appels gRPC ou des messages NATS en tant que tâches planifiées à l'aide des plugins d'exécution intégrés.
Moteur de stockage natif
Le stockage basé sur BoltDB est livré avec le binaire, éliminant le besoin de bases de données externes telles que etcd, Consul ou PostgreSQL.
Architecture prête pour le cluster
Démarrez en tant que nœud unique et évoluez horizontalement en ajoutant des serveurs et des agents supplémentaires à mesure que votre charge de travail augmente.
Pourquoi exécuter Dkron sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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