Déployer Diun en un clic.
Outil léger qui surveille les images Docker pour les mises à jour et envoie des notifications à votre canal préféré.
Choisissez un forfait VPS pour Diun
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) est un outil CLI léger qui surveille vos images Docker et vous alerte dès qu'une nouvelle version est publiée sur le registre. Il prend en charge Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay et les registres privés, vérifiant selon un calendrier cron configurable avec une dispersion aléatoire pour répartir la charge.
Héberger Diun sur votre VPS signifie qu'il fonctionne en continu à côté de vos conteneurs, avec un accès complet au socket Docker pour la découverte automatique des conteneurs. Vous maîtrisez le routage des notifications — Slack, Discord, e-mail, webhooks, et plus encore — sans envoyer les métadonnées d'image à des services de surveillance tiers.
Caractéristiques principales de Diun
Surveillance automatique des images
Découvre et surveille tous les conteneurs en cours d'exécution par défaut, de sorte que les nouveaux déploiements sont suivis sans aucune configuration manuelle.
Notifications flexibles
Prend en charge Slack, Discord, les e-mails, les webhooks et d'autres canaux afin que les alertes de mise à jour atteignent votre équipe où qu'elle travaille.
Planification basée sur Cron
Les vérifications s'exécutent selon un calendrier configurable avec une gigue optionnelle pour éviter de surcharger les registres pendant les heures de pointe.
Support multi-registre
Fonctionne avec Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay et les registres privés, couvrant l'ensemble de votre paysage d'images conteneurs.
Pourquoi exécuter Diun sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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