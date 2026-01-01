Déployer Deluge en un clic.
Client BitTorrent léger avec une interface web, prise en charge des extensions, et une intégration transparente de l'automatisation des médias.
Choisissez un forfait VPS pour Deluge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Deluge
Deluge est un client BitTorrent léger et riche en fonctionnalités, basé sur la bibliothèque libtorrent, offrant toutes les fonctionnalités essentielles de gestion de torrents via une interface propre basée sur un navigateur. Il prend en charge le chiffrement de protocole, le DHT, l'échange de pairs, le routage proxy, les contrôles de vitesse et un écosystème de plugins — ce qui en fait un choix fiable pour le téléchargement occasionnel et les configurations d'automatisation multimédia avancées.
Déployer Deluge sur un VPS fournit une bande passante dédiée pour le partage et le téléchargement continus sans consommer votre connexion internet domestique ni vos plafonds de données. L'environnement toujours actif maintient des ratios sains sur les traqueurs privés, s'intègre en douceur avec des outils d'automatisation comme Sonarr et Radarr, et maintient votre activité torrent isolée sur une infrastructure dédiée avec une adresse IP statique.
Caractéristiques principales de Deluge
Interface basée sur navigateur
Gérez tous les torrents depuis n'importe quel appareil via une interface utilisateur web réactive sans installer de client de bureau ni maintenir un accès direct au serveur.
Intégration de l'automatisation des médias
S'intègre nativement avec Sonarr, Radarr et Lidarr pour le téléchargement automatisé de contenu, le renommage et l'organisation de la bibliothèque.
Chiffrement de protocole
Chiffre le trafic BitTorrent pour réduire le bridage FAI et améliorer la confidentialité de toutes les activités torrent sur le serveur.
Système de plugins
Étendre les fonctionnalités avec des plugins pour l'étiquetage, la planification, les flux RSS, les sources web et la gestion de clients à distance.
Contrôles de vitesse granulaires
Définissez des limites globales et par torrent de téléchargement/envoi avec prise en charge de la planification pour gérer l'utilisation de la bande passante tout au long de la journée.
Pourquoi exécuter Deluge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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