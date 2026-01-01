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Outil open source pour explorer, publier et partager des bases de données SQLite sous forme de sites web interactifs et d'API.

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Datasette

Datasette est un outil polyvalent open source pour explorer et publier des données. Il prend des fichiers de base de données SQLite et les transforme instantanément en sites web interactifs et consultables avec une API JSON intégrée — aucun développement back-end n'est requis. Les journalistes, les chercheurs et les équipes de données utilisent Datasette pour partager publiquement des datasets, créer des applications basées sur les données et prototyper des tableaux de bord analytiques sans gérer d'infrastructure complexe.

L'auto-hébergement de Datasette sur votre propre VPS vous permet de garder un contrôle total sur les datasets sensibles, d'installer des plugins personnalisés pour la visualisation et l'authentification, et vous offre une URL permanente et partageable pour chaque requête et vue de table que vos données contiennent.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Datasette

Publication instantanée des données

Déposez n'importe quel fichier de base de données SQLite dans le volume de données et Datasette le mettra immédiatement à disposition sous forme de site web consultable et interrogeable.

API JSON intégrée

Chaque table, requête et ligne est automatiquement accessible en tant que point de terminaison d'API JSON, ce qui facilite la création d'applications basées sur vos données.

Puissant explorateur SQL

Exécutez des requêtes SQL arbitraires directement dans le navigateur avec un éditeur de requêtes interactif et des tableaux de résultats formatés.

Écosystème de plugins

Étendez Datasette avec plus de 100 plugins communautaires pour la création de graphiques, les cartes, l'authentification, la recherche en texte intégral et les formats d'exportation personnalisés.

Navigation à facettes

Les facettes et les filtres générés automatiquement permettent aux utilisateurs d'explorer de vastes ensembles de données sans écrire de SQL.

Pourquoi exécuter Datasette sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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