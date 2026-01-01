Déployer Datasette en un clic.
Outil open source pour explorer, publier et partager des bases de données SQLite sous forme de sites web interactifs et d'API.
Choisissez un forfait VPS pour Datasette
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Datasette
Datasette est un outil polyvalent open source pour explorer et publier des données. Il prend des fichiers de base de données SQLite et les transforme instantanément en sites web interactifs et consultables avec une API JSON intégrée — aucun développement back-end n'est requis. Les journalistes, les chercheurs et les équipes de données utilisent Datasette pour partager publiquement des datasets, créer des applications basées sur les données et prototyper des tableaux de bord analytiques sans gérer d'infrastructure complexe.
L'auto-hébergement de Datasette sur votre propre VPS vous permet de garder un contrôle total sur les datasets sensibles, d'installer des plugins personnalisés pour la visualisation et l'authentification, et vous offre une URL permanente et partageable pour chaque requête et vue de table que vos données contiennent.
Caractéristiques principales de Datasette
Publication instantanée des données
Déposez n'importe quel fichier de base de données SQLite dans le volume de données et Datasette le mettra immédiatement à disposition sous forme de site web consultable et interrogeable.
API JSON intégrée
Chaque table, requête et ligne est automatiquement accessible en tant que point de terminaison d'API JSON, ce qui facilite la création d'applications basées sur vos données.
Puissant explorateur SQL
Exécutez des requêtes SQL arbitraires directement dans le navigateur avec un éditeur de requêtes interactif et des tableaux de résultats formatés.
Écosystème de plugins
Étendez Datasette avec plus de 100 plugins communautaires pour la création de graphiques, les cartes, l'authentification, la recherche en texte intégral et les formats d'exportation personnalisés.
Navigation à facettes
Les facettes et les filtres générés automatiquement permettent aux utilisateurs d'explorer de vastes ensembles de données sans écrire de SQL.
Pourquoi exécuter Datasette sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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