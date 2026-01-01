Datasette est un outil polyvalent open source pour explorer et publier des données. Il prend des fichiers de base de données SQLite et les transforme instantanément en sites web interactifs et consultables avec une API JSON intégrée — aucun développement back-end n'est requis. Les journalistes, les chercheurs et les équipes de données utilisent Datasette pour partager publiquement des datasets, créer des applications basées sur les données et prototyper des tableaux de bord analytiques sans gérer d'infrastructure complexe.

L'auto-hébergement de Datasette sur votre propre VPS vous permet de garder un contrôle total sur les datasets sensibles, d'installer des plugins personnalisés pour la visualisation et l'authentification, et vous offre une URL permanente et partageable pour chaque requête et vue de table que vos données contiennent.