Apache DevLake est une plateforme d'analyse d'ingénierie open source qui consolide les données des traqueurs de problèmes, des hôtes de code source, des pipelines CI/CD et des outils de gestion des incidents dans un lac de données unifié. Les équipes connectent GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty et des dizaines d'autres sources pour calculer automatiquement les métriques DORA — fréquence de déploiement, délai de mise en production, taux d'échec des changements et temps moyen de récupération — ainsi que des tableaux de bord Grafana qui visualisent les performances de l'équipe au fil du temps.

L'auto-hébergement de DevLake conserve toutes les données de télémétrie d'ingénierie et les identifiants d'intégration sur l'infrastructure que vous contrôlez. Chaque jeton API et connexion OAuth est chiffré au repos à l'aide d'une clé que vous possédez, et toutes les métriques sont stockées dans une base de données MySQL sur votre serveur — aucune donnée ne quitte votre environnement pour un service d'analyse tiers.