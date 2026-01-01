Déployer Apache Superset en un clic.
Plateforme de business intelligence open-source moderne pour créer des tableaux de bord interactifs, explorer des ensembles de données et effectuer des analyses SQL sur plus de 40 bases de données.
Choisissez un forfait VPS pour Apache Superset
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Superset
Apache Superset est une plateforme de business intelligence prête pour l'entreprise qui rend l'exploration des données accessible aux utilisateurs de tous niveaux techniques. Les analystes disposent d'une interface glisser-déposer sans code pour créer des graphiques et des tableaux de bord, tandis que les ingénieurs bénéficient de SQL Lab — un IDE SQL complet avec historique des requêtes, requêtes enregistrées et exportation des résultats. Superset se connecte à plus de 40 bases de données SQL et entrepôts de données via SQLAlchemy, offrant une couche d'analyse unifiée sur l'ensemble de votre pile de données.
L'auto-hébergement de Superset sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des sources de données illimitées et aucune licence par siège. Les données commerciales restent au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de conformité, tandis que PostgreSQL et Redis — inclus dans ce modèle — gèrent le stockage des métadonnées et la mise en cache des requêtes pour des performances prêtes pour la production.
Caractéristiques principales de Apache Superset
Bibliothèque de visualisation riche
Choisissez parmi des dizaines de types de graphiques — diagrammes à barres, graphiques linéaires, nuages de points, cartes géospatiales, et bien plus encore — pour représenter clairement vos données.
SQL Lab IDE
Écrivez et exécutez des requêtes SQL avec coloration syntaxique, historique des requêtes et exportation des résultats — faisant le lien entre les tableaux de bord sans code et le travail de données avancé.
Plus de 40 connecteurs de base de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift et des dizaines d'autres via une couche de connecteur unifiée basée sur SQLAlchemy.
Tableaux de bord interactifs
Créez des tableaux de bord avec des filtres croisés, une navigation approfondie et des rapports par e-mail planifiés afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations actualisées.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des permissions granulaires aux jeux de données, tableaux de bord et sources de données afin que chaque équipe ne voie que ce à quoi elle est autorisée à accéder.
Pourquoi exécuter Apache Superset sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité