Jusqu'à 69% de réduction pour Damselfly

Déployer Damselfly en un clic.

Gestion de photos basée sur serveur avec reconnaissance faciale sur l'appareil, détection d'objets et recherche de métadonnées en texte intégral.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
7,99  € /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer Damselfly en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Damselfly

Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Damselfly

Damselfly est une application de gestion de photographies basée sur un serveur, conçue pour les très grandes bibliothèques. Elle indexe un dossier d'images de niveau supérieur, génère des miniatures en arrière-plan et vous permet de rechercher parmi les balises de mots-clés IPTC, les noms de dossiers, les métadonnées EXIF, les visages et les objets détectés via une interface utilisateur Blazor WebAssembly rapide. La reconnaissance faciale et la détection d'objets fonctionnent localement et hors ligne, sans dépendance à un SaaS.

L'auto-hébergement de Damselfly sur votre propre VPS maintient les métadonnées des photos, les vecteurs faciaux et la structure de la bibliothèque au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de photos public. La plateforme gère plus de 500 000 catalogues d'images avec des recherches en moins d'une seconde, prend en charge les comptes multi-utilisateurs avec des droits basés sur les rôles, et s'associe au client Damselfly Desktop pour les flux de travail d'édition avec synchronisation sur ordinateur portable.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Damselfly

Reconnaissance faciale locale

Effectue la détection et la reconnaissance faciale entièrement sur le serveur sans dépendance à une API tierce, regroupant les photos par personnes reconnues pour les flux de travail de navigation par personne.

Détection d'objets

Identifie les objets, les scènes et les couleurs d'image dans votre bibliothèque afin qu'une recherche de "chien" ou "plage" renvoie les photos correspondantes même sans étiquetage manuel.

Balisage IPTC par mots-clés

Mises à jour rapides et non destructives des mots-clés EXIF/IPTC via ExifTool — les JPEG ne sont pas ré-encodés lorsque les balises changent, préservant ainsi la qualité originale.

Recherche plein texte de métadonnées

Recherche en moins d'une seconde parmi des centaines de milliers d'images par balise, dossier, nom de fichier, appareil photo, objectif, plage de dates, orientation, et bien plus encore.

Panier de sélection

Enregistrez les images des résultats de recherche dans un panier persistant, puis téléchargez-les, exportez-les avec des filigranes, ou synchronisez-les sur un ordinateur de bureau avec le client Damselfly.

Pourquoi exécuter Damselfly sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et de vidéos auto-hébergée et haute performance

Déployer
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

Déployer
AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.