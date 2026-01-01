CryptPad est une suite bureautique collaborative open-source et chiffrée de bout en bout. Contrairement aux éditeurs cloud qui stockent les documents en texte clair sur le serveur, CryptPad chiffre tout dans le navigateur avant que cela n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hébergeur n'a jamais accès à ce que les utilisateurs écrivent, dessinent ou créent. Cette architecture à connaissance zéro la rend adaptée aux équipes traitant des informations sensibles, aux organisations soumises à des réglementations strictes en matière de données, ou à toute personne souhaitant une collaboration en temps réel sans faire confiance à un fournisseur de services avec son contenu.

L'auto-hébergement de CryptPad sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les documents de votre équipe, les données utilisateur et le stockage — sans limites d'utilisation, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un cloud externe.