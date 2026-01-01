Déployer CryptPad en un clic.
Suite bureautique collaborative chiffrée de bout en bout où le serveur ne voit jamais le contenu de vos documents.
Choisissez un forfait VPS pour CryptPad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CryptPad
CryptPad est une suite bureautique collaborative open-source et chiffrée de bout en bout. Contrairement aux éditeurs cloud qui stockent les documents en texte clair sur le serveur, CryptPad chiffre tout dans le navigateur avant que cela n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hébergeur n'a jamais accès à ce que les utilisateurs écrivent, dessinent ou créent. Cette architecture à connaissance zéro la rend adaptée aux équipes traitant des informations sensibles, aux organisations soumises à des réglementations strictes en matière de données, ou à toute personne souhaitant une collaboration en temps réel sans faire confiance à un fournisseur de services avec son contenu.
L'auto-hébergement de CryptPad sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les documents de votre équipe, les données utilisateur et le stockage — sans limites d'utilisation, sans frais d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un cloud externe.
Caractéristiques principales de CryptPad
Chiffrement à connaissance nulle
Tout le contenu des documents est chiffré dans le navigateur avant d'atteindre le serveur, de sorte que l'hôte — y compris vous — ne peut jamais lire les documents stockés.
Suite bureautique complète
Créez et collaborez sur des documents texte enrichi, des feuilles de calcul, des présentations, des fichiers de code, des tableaux Kanban, des tableaux blancs et des formulaires — le tout en temps réel.
Collaboration des invités
Partagez n'importe quel document via un lien et les collaborateurs peuvent le modifier sans créer de compte, tout en conservant un chiffrement de bout en bout complet.
Espaces d'équipe
Organisez les documents dans des lecteurs d'équipe partagés avec des structures de dossiers et des autorisations d'accès granulaires pour différents membres ou groupes.
Aucun stockage en clair sur le serveur
Même si le serveur est compromis, les données stockées restent du texte chiffré qui ne peut être lu sans les clés de chiffrement détenues uniquement par les clients.
Pourquoi exécuter CryptPad sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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