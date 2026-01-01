Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui regroupe un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléchargements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et inclut une bibliothèque multimédia complète avec vignettes, lecture audio et recherche en texte intégral.

L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Parce que tout fonctionne dans un seul conteneur avec des données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.