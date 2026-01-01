Déployer COPS avec une installation en un clic.
Serveur PHP OPDS et HTML léger pour votre bibliothèque de livres électroniques Calibre, optimisé pour l'hébergement mutualisé et les configurations à faibles ressources.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) est une alternative rapide et en lecture seule au serveur de contenu Calibre intégré. Il expose une bibliothèque Calibre existante — le fichier standard
metadata.db — via une interface HTML simple pour les navigateurs et un flux OPDS pour les liseuses comme Moon+ Reader, KyBook, Aldiko et Marvin. Comme il fonctionne sur du PHP pur sans sa propre base de données, il reste réactif sur du matériel modeste et démarre en quelques secondes.
L'auto-hébergement de COPS sur un VPS offre aux liseuses mobiles un point d'accès rapide au catalogue sans avoir à maintenir une instance de bureau Calibre en cours d'exécution, et s'associe naturellement à Calibre-Web pour les utilisateurs qui souhaitent un catalogue public en lecture seule, distinct de leur interface utilisateur de gestion complète.
Caractéristiques principales de COPS
Flux OPDS natif
Catalogue OPDS 1.1 intégré pour que les applications de lecture mobiles puissent parcourir, rechercher et télécharger directement depuis votre bibliothèque Calibre.
Lit Calibre metadata.db
Pointe directement vers la même base de données SQLite que Calibre utilise — pas d'importation, pas de bibliothèque en double, pas d'étape de synchronisation.
Empreinte légère
PHP pur sans base de données externe, ce qui lui permet de rester rapide sur de petits plans VPS et de gérer des bibliothèques avec des milliers de titres.
Lecteur intégré au navigateur
Lit les fichiers EPUB directement dans le navigateur via Monocle, afin que les utilisateurs puissent feuilleter des livres sans les télécharger au préalable.
Thèmes et configuration personnalisés
Ajustable par instance via
local.php — choisissez un thème, définissez la taille de la page, restreignez l'accès, ou exposez plusieurs bases de données simultanément.
Pourquoi exécuter COPS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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