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Suite bureautique en ligne auto-hébergée basée sur LibreOffice qui permet aux équipes de co-éditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations dans le navigateur.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Collabora Online

Collabora Online est une suite bureautique en ligne auto-hébergée basée sur la technologie LibreOffice qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Les équipes ouvrent des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis une application de stockage de fichiers comme Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells et les co-éditent en temps réel avec des curseurs en direct, des commentaires, le suivi des modifications et des aperçus instantanés — aucun client de bureau, aucun Microsoft 365, aucun Google Workspace n'est requis.

L'auto-hébergement de Collabora sur votre propre VPS maintient chaque document, feuille de calcul et présentation sur une infrastructure que vous contrôlez. Associez-le à l'une des applications de stockage de fichiers de ce catalogue pour offrir à votre équipe un remplacement complet sur site des suites bureautiques cloud, avec une compatibilité totale des formats de fichiers et sans frais par utilisateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Collabora Online

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même fichier Word, Excel ou PowerPoint avec des curseurs en direct, des commentaires et une synchronisation instantanée des modifications.

Compatibilité Microsoft Office

Ouvrez et enregistrez les fichiers .docx, .xlsx et .pptx sans perte de conversion grâce au rendu natif de LibreOffice des formats OOXML.

S'intègre au stockage de fichiers

S'intègre à Nextcloud, Seafile, Pydio Cells et à d'autres serveurs de fichiers compatibles WOPI sans aucune modification de code de l'application hôte.

Suivi des modifications et commentaires

Réviser des documents avec le mode de suivi des modifications, les commentaires intégrés, les suggestions et l'historique des versions, comme dans les suites bureautiques de bureau.

Compatible mobile et tablette

L'interface d'édition optimisée pour le tactile fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les Chromebooks afin que les contributeurs puissent modifier depuis n'importe quel appareil.

Pourquoi exécuter Collabora Online sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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