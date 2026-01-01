CodiMD est un éditeur Markdown collaboratif en temps réel, auto-hébergé et open source, basé sur les fondations de HackMD. Il permet à plusieurs membres d'une équipe de modifier le même document simultanément avec une synchronisation instantanée, ce qui le rend idéal pour la documentation technique, les notes de sprint, les enregistrements de décisions d'architecture et l'écriture collaborative de toute nature. L'éditeur à écran partagé affiche le Markdown en direct, permettant aux rédacteurs de toujours voir exactement à quoi ressemblera leur contenu.

L'auto-hébergement de CodiMD signifie que vos notes et documents ne transitent jamais par des serveurs tiers, ce qui est crucial pour les organisations gérant des stratégies internes, des informations clients ou des spécifications techniques. Toutes les données restent sur votre base de données PostgreSQL hébergée sur VPS, et vous contrôlez qui peut s'inscrire et accéder à la plateforme. Ce déploiement associe le serveur CodiMD à PostgreSQL pour un stockage fiable des documents et des utilisateurs.