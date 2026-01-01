Déployer CodiMD en une installation en un clic.
Éditeur Markdown collaboratif en temps réel, permettant aux équipes de rédiger ensemble de la documentation, des comptes rendus de réunion et des présentations.
Choisissez un forfait VPS pour CodiMD
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CodiMD
CodiMD est un éditeur Markdown collaboratif en temps réel, auto-hébergé et open source, basé sur les fondations de HackMD. Il permet à plusieurs membres d'une équipe de modifier le même document simultanément avec une synchronisation instantanée, ce qui le rend idéal pour la documentation technique, les notes de sprint, les enregistrements de décisions d'architecture et l'écriture collaborative de toute nature. L'éditeur à écran partagé affiche le Markdown en direct, permettant aux rédacteurs de toujours voir exactement à quoi ressemblera leur contenu.
L'auto-hébergement de CodiMD signifie que vos notes et documents ne transitent jamais par des serveurs tiers, ce qui est crucial pour les organisations gérant des stratégies internes, des informations clients ou des spécifications techniques. Toutes les données restent sur votre base de données PostgreSQL hébergée sur VPS, et vous contrôlez qui peut s'inscrire et accéder à la plateforme. Ce déploiement associe le serveur CodiMD à PostgreSQL pour un stockage fiable des documents et des utilisateurs.
Caractéristiques principales de CodiMD
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient le même document simultanément avec une synchronisation en temps réel et des indicateurs de curseur individuels.
Rendu Markdown enrichi
Rendre des diagrammes, des graphiques UML, des formules mathématiques, des blocs de code avec coloration syntaxique et des médias intégrés à partir de markdown.
Mode présentation
Convertir n'importe quel document Markdown en diaporama pour des présentations sans quitter l'éditeur.
Historique des versions
Parcourez et restaurez les révisions précédentes de n'importe quel document afin qu'aucune modification collaborative ne soit jamais définitivement perdue.
Plusieurs formats d'exportation
Exporter des documents vers PDF, HTML ou markdown brut pour partager du contenu en dehors de la plateforme si nécessaire.
Pourquoi exécuter CodiMD sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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