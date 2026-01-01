Déployer CockroachDB avec une installation en un clic.
Base de données SQL distribuée conçue pour les applications cloud-natives nécessitant résilience, cohérence et une scalabilité horizontale.
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Ce que vous pouvez construire avec CockroachDB
CockroachDB est une base de données SQL distribuée open source conçue pour survivre aux pannes matérielles et aux interruptions régionales sans compromettre la cohérence. Elle utilise le protocole filaire PostgreSQL, ce qui signifie que les pilotes et outils PostgreSQL existants fonctionnent sans modification de code, tout en offrant un partitionnement automatique, un géo-partitionnement et une réplication multi-régions en arrière-plan.
Le déploiement de CockroachDB sur votre propre VPS vous offre une base de données SQL de qualité production avec des garanties ACID, un basculement automatique et une console de base de données intégrée pour surveiller la santé du cluster, sans le coût ni la complexité des services de base de données cloud gérés. Elle est idéale pour les applications qui exigent une disponibilité continue et de solides garanties transactionnelles.
Caractéristiques principales de CockroachDB
Compatibilité PostgreSQL
CockroachDB prend en charge le protocole filaire de PostgreSQL, de sorte que tout pilote, ORM ou outil PostgreSQL peut s'y connecter sans modification de code, ce qui simplifie la migration.
Réplication automatique des données
Les données sont automatiquement répliquées sur les nœuds avec des facteurs de réplication configurables, de sorte que le cluster continue de servir les lectures et les écritures même lorsqu'un nœud tombe en panne.
Transactions ACID distribuées
L'isolation sérialisable complète assure que chaque transaction est cohérente sur tous les nœuds, éliminant les lectures non validées et les écritures fantômes courantes dans les systèmes à cohérence éventuelle.
Console DB intégrée
Le tableau de bord web intégré offre une visibilité en temps réel sur les performances des requêtes, la topologie du cluster, l'utilisation du stockage et les instructions actives sans outils de surveillance externes.
Mise à l'échelle horizontale
Ajoutez des nœuds pour faire évoluer la capacité et le débit de manière linéaire ; CockroachDB rééquilibre automatiquement les données sans interruption de service ni intervention manuelle.
Pourquoi exécuter CockroachDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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