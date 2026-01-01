Déployer Cloudreve en un clic.
Plateforme de stockage cloud auto-hébergée avec partage de fichiers, prévisualisation en ligne et gestion multi-utilisateurs sous votre contrôle total.
Choisissez un forfait VPS pour Cloudreve
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cloudreve
Cloudreve est une plateforme de stockage cloud auto-hébergée open source, avec plus de 27 000 étoiles GitHub, conçue pour offrir aux individus et aux équipes un lecteur cloud privé qu'ils contrôlent entièrement. Elle offre une expérience soignée, de type Google Drive — téléchargements par glisser-déposer, liens partageables, prévisualisation de médias en ligne et intégration de bureau WebDAV — tout en stockant chaque fichier sur une infrastructure que vous possédez.
Contrairement aux services de stockage cloud commerciaux, Cloudreve n'impose pas de frais par utilisateur, d'analyse de fichiers ni de limites de stockage au-delà de la capacité de votre disque VPS. Il prend en charge plusieurs backends de stockage, y compris le disque local, les services compatibles S3, OneDrive et Google Drive, vous permettant d'unifier des stockages disparates sous un seul point d'accès. Ce déploiement associe Cloudreve à PostgreSQL et Redis pour un stockage fiable des métadonnées et une navigation rapide des fichiers.
Caractéristiques principales de Cloudreve
Plusieurs backends de stockage
Connectez un disque local, des buckets compatibles S3, OneDrive ou Google Drive et gérez tout le stockage à partir d'une interface unifiée.
Partage de fichiers sécurisé
Créer des liens de partage avec protection par mot de passe facultative, des dates d'expiration et des limites de téléchargement pour contrôler qui accède à quoi.
Aperçu des médias en ligne
Prévisualisez les images, vidéos, fichiers audio, documents et fichiers de code directement dans le navigateur sans les télécharger.
Accès bureau WebDAV
Montez Cloudreve comme un lecteur réseau sur Windows, macOS ou Linux pour une intégration native au système de fichiers sans logiciel supplémentaire.
Multi-utilisateur avec quotas
Créez des comptes utilisateur avec des quotas de stockage individuels et des niveaux d'autorisation pour les familles, les équipes ou les clients.
Pourquoi exécuter Cloudreve sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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