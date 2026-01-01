CitrineOS est un système de gestion de bornes de recharge (CSMS) open source de LF Energy, construit autour du protocole OCPP 2.0.1, avec une compatibilité descendante pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge de VE, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.

L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle au lieu d'un cloud fournisseur. La console GraphQL de Hasura vous permet d'interroger et de gérer les données des bornes de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour la connexion des bornes.