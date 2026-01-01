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Système de gestion de bornes de recharge OCPP 2.0.1 open source pour les opérateurs de réseaux de véhicules électriques.

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec CitrineOS

CitrineOS est un système de gestion de bornes de recharge (CSMS) open source de LF Energy, construit autour du protocole OCPP 2.0.1, avec une compatibilité descendante pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge de VE, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.

L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle au lieu d'un cloud fournisseur. La console GraphQL de Hasura vous permet d'interroger et de gérer les données des bornes de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour la connexion des bornes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de CitrineOS

OCPP 2.0.1 natif

Implémente le dernier protocole Open Charge Point avec des profils de sécurité certifiés de base et avancés, ainsi qu'une compatibilité descendante pour les stations OCPP 1.6.

Console de données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console sur le schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Routeur de messages modulaire

Le système de modules basé sur des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, de sorte que les modules d'autorisation, de transactions et de rapports évoluent indépendamment de la couche WebSocket.

Accès aux données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Stockage compatible S3

L'instance MinIO intégrée stocke les images de micrologiciel, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.

Pourquoi exécuter CitrineOS sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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