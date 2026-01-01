ChronoFrame est une galerie de photos open-source moderne conçue pour les photographes qui souhaitent un bel espace, conscient des métadonnées, pour leur travail sans le confier à un service cloud. Construit sur Nuxt 4 avec un pipeline d'images rapide, il analyse automatiquement les données EXIF lors du téléchargement, géocode inversement les lieux de prise de vue, génère des espaces réservés ThumbHash pour un chargement instantané, et prend en charge les photos Live et Motion en plus des formats JPEG, PNG et HEIC/HEIF.

L'exécution de ChronoFrame sur votre VPS maintient les originaux en pleine résolution, les coordonnées GPS et l'historique de visualisation sous votre contrôle — pas d'abonnement, pas de limites par photo, pas de numérisation par des tiers. Les photos peuvent résider sur un disque local ou sur n'importe quel compartiment compatible S3, et la carte d'exploration incluse transforme chaque voyage en une chronologie navigable des lieux où chaque cliché a été capturé.