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Plateforme d'intégration des employés open source qui automatise les flux de travail RH et les intégrations Slack pour les nouvelles recrues.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ChiefOnboarding

ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open-source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel quel que soit leur lieu de travail.

L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ChiefOnboarding

Workflows automatisés

Déclencher automatiquement des tâches, des rappels et le provisionnement de comptes en fonction des étapes d'intégration et des délais configurables.

Intégration de bot Slack

Les nouvelles recrues peuvent accomplir des tâches et accéder aux ressources directement dans Slack sans avoir à passer par un portail web distinct.

Séquences de pré-embarquement

Démarrez le processus d'intégration avant le premier jour avec des listes de contrôle de pré-intégration automatisées et des communications de bienvenue.

Prise en charge multilingue

Prenez en charge les équipes distribuées et internationales grâce à un support intégré pour plusieurs langues et une planification tenant compte des fuseaux horaires.

Suivi des tâches et des ressources

Attribuez des tâches, partagez des documents et suivez l'achèvement de l'ensemble du parcours d'intégration à partir d'un tableau de bord unique.

Pourquoi exécuter ChiefOnboarding sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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