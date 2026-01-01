ChiefOnboarding est une plateforme d'intégration d'employés gratuite et open-source qui aide les équipes RH et les managers à automatiser l'ensemble du parcours des nouvelles recrues — des listes de contrôle de pré-intégration à la provision de comptes et à l'attribution de tâches. Les nouvelles recrues peuvent effectuer leur intégration via un portail web ou directement via un bot Slack, rendant le processus naturel quel que soit leur lieu de travail.

L'auto-hébergement de ChiefOnboarding sur votre VPS maintient les données sensibles des employés entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il prend en charge plusieurs langues et fuseaux horaires, ce qui le rend pratique pour les équipes distribuées et internationales.