Déployer Chibisafe en un clic.
Un coffre-fort de fichiers open source ultra-rapide pour téléverser, partager et gérer des fichiers, des photos et des documents avec des liens partageables.
Choisissez un forfait VPS pour Chibisafe
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chibisafe
Chibisafe est un coffre-fort de fichiers auto-hébergé écrit en TypeScript qui facilite le partage de fichiers. Téléchargez n'importe quoi — photos, vidéos, documents, extraits de code — et recevez un lien de partage instantané. Les téléchargements par blocs garantissent que les fichiers volumineux sont transférés de manière fiable même sur des connexions plus lentes, tandis qu'une galerie en mosaïque épurée vous permet de parcourir vos médias visuellement.
Contrairement aux services d'hébergement de fichiers, l'auto-hébergement de Chibisafe vous donne un contrôle total sur le stockage, les politiques d'accès et la gestion des utilisateurs. Exécutez-le en mode public pour les téléchargements ouverts, en mode comptes d'utilisateurs pour les utilisateurs enregistrés, ou en mode sur invitation uniquement pour les équipes privées — le tout configurable depuis le tableau de bord d'administration intégré sans toucher aux fichiers de configuration.
Caractéristiques principales de Chibisafe
Téléversements de fichiers par blocs
Divise automatiquement les fichiers volumineux en blocs pour assurer des transferts fiables même sur des connexions instables, sans limite pratique de taille de fichier.
Albums et Galeries
Organisez les téléchargements en albums avec des liens de galerie partageables pour distribuer des collections de photos ou des lots de documents via une seule URL.
Raccourcisseur d'URL intégré
Raccourcissez n'importe quelle URL externe en plus de l'hébergement de fichiers, consolidant tous vos besoins de partage en un seul service auto-hébergé.
ShareX et Support iOS
La configuration native de ShareX et un raccourci iOS vous permettent de télécharger des captures d'écran et des fichiers depuis votre ordinateur de bureau ou votre mobile en quelques secondes.
Contrôle d'accès flexible
Basculez entre le mode public, les comptes utilisateur ou le mode sur invitation uniquement pour contrôler précisément qui peut télécharger sur votre instance.
Pourquoi exécuter Chibisafe sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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