Déployer Checkrr en un clic.
Analyser les bibliothèques Plex et Jellyfin à la recherche de médias corrompus et remplacer automatiquement les fichiers défectueux via Sonarr, Radarr et Lidarr.
Choisissez un forfait VPS pour Checkrr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Checkrr
Checkrr est un scanner d'intégrité de bibliothèque open-source qui protège les grandes collections de médias contre la corruption silencieuse. Il effectue des vérifications ffprobe, magic-number et mimetype sur chaque fichier vidéo, audio et de sous-titres de votre bibliothèque, puis hache les fichiers vérifiés dans une base de données bbolt afin que les futures analyses ignorent le contenu déjà vérifié et se terminent en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.
Lorsqu'un fichier échoue à l'inspection, Checkrr se connecte à la pile arr que vous utilisez déjà — Sonarr, Radarr ou Lidarr — supprime la copie corrompue et déclenche un nouveau téléchargement via le service correspondant. L'auto-hébergement de Checkrr garde votre inventaire multimédia sous votre propre contrôle, sans limites d'API tierces et sans aucun coût récurrent.
Caractéristiques principales de Checkrr
analyses d'intégrité ffprobe
Détecte les fichiers tronqués, mal étiquetés et illisibles que Plex et Jellyfin ignorent silencieusement pendant la lecture.
Sonarr Radarr Lidarr
Supprime les fichiers corrompus et déclenche un nouveau téléchargement via votre pile arr existante sans intervention manuelle.
Réanalyses rapides basées sur le hachage
Stocke les hachages de fichiers dans une base de données bbolt afin que les analyses répétées ignorent le contenu vérifié et se terminent sur des bibliothèques de plusieurs téraoctets en quelques minutes.
Prise en charge des tableaux multi-instances
Se connecte à plusieurs instances Sonarr et Radarr simultanément, avec des mappages de chemins par instance pour les bibliothèques 4K, d'animes et standard.
Notifications intégrées
Envoie les résultats à Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP et Healthchecks pour les analyses planifiées non surveillées.
Pourquoi exécuter Checkrr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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