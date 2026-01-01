Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open-source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des capacités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle gère la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour la distribution sur toutes les principales plateformes, des analyses détaillées des auditeurs et l'intégration ActivityPub pour un réseau social décentralisé — le tout dans un seul package auto-hébergé.

Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez les données de votre audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu sans dépendance à une plateforme.