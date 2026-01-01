Déploiement de Castopod en un clic.
Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec des outils d'analyse, des fonctionnalités sociales et des outils de monétisation intégrés.
Choisissez un forfait VPS pour Castopod
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Castopod
Castopod est une plateforme d'hébergement de podcasts open-source complète, conçue pour les créateurs qui souhaitent des capacités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle gère la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour la distribution sur toutes les principales plateformes, des analyses détaillées des auditeurs et l'intégration ActivityPub pour un réseau social décentralisé — le tout dans un seul package auto-hébergé.
Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous possédez les données de votre audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu sans dépendance à une plateforme.
Caractéristiques principales de Castopod
Distribution RSS automatique
Génère et maintient automatiquement votre flux RSS de podcast, en gardant votre émission disponible sur Spotify, Apple Podcasts et tous les annuaires majeurs.
Analyses des auditeurs
Des statistiques de téléchargement détaillées, des données démographiques et des métriques d'engagement vous donnent les informations sur l'audience nécessaires pour développer votre émission de manière stratégique.
Monétisation intégrée
Les abonnements premium et les fonctionnalités de soutien aux auditeurs vous permettent de développer une entreprise de podcast durable directement sur votre propre infrastructure.
Intégration ActivityPub
Connectez-vous au Fediverse afin que les auditeurs sur les plateformes sociales décentralisées puissent suivre, commenter et interagir sans quitter leur application préférée.
Collaboration multi-utilisateurs
Les permissions basées sur les rôles permettent aux équipes de gérer les épisodes, les analyses et la publication sur plusieurs séries de podcasts à partir d'un seul tableau de bord.
Pourquoi exécuter Castopod sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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