Déployer Cassandra Reaper avec une installation en un clic.
Planificateur de réparation centralisé et interface utilisateur web pour maintenir les clusters Apache Cassandra sains et cohérents.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cassandra Reaper
Cassandra Reaper est l'outil open-source de facto pour orchestrer les réparations Apache Cassandra à travers des clusters à centre de données unique et multi-sites. Créé à l'origine chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds et reprend en toute sécurité après des pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un workflow observable et avec état.
L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison de métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez vous connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.
Caractéristiques principales de Cassandra Reaper
Réparations segmentées
Diviser les réparations en petites plages et les exécuter de manière opportuniste sur les nœuds pour éviter de surcharger le cluster.
Planification des réparations
Planifier des réparations récurrentes par keyspace avec une intensité, un parallélisme et des nombres de segments configurables.
Contrôle multi-cluster
Enregistrer et gérer les réparations pour plusieurs clusters Cassandra à partir d'une interface utilisateur web unique et d'une API REST.
Mettre en pause et reprendre
Les exécutions de réparation avec état peuvent être mises en pause, reprises et récupérées après des redémarrages sans perdre de progression.
Métriques et observabilité
Les métriques Dropwizard intégrées exposent la progression de la réparation, l'état des segments et la santé du cluster JMX pour la surveillance.
Pourquoi exécuter Cassandra Reaper sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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