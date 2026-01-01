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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Cassandra Reaper

Cassandra Reaper est l'outil open-source de facto pour orchestrer les réparations Apache Cassandra à travers des clusters à centre de données unique et multi-sites. Créé à l'origine chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds et reprend en toute sécurité après des pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un workflow observable et avec état.

L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison de métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez vous connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cassandra Reaper

Réparations segmentées

Diviser les réparations en petites plages et les exécuter de manière opportuniste sur les nœuds pour éviter de surcharger le cluster.

Planification des réparations

Planifier des réparations récurrentes par keyspace avec une intensité, un parallélisme et des nombres de segments configurables.

Contrôle multi-cluster

Enregistrer et gérer les réparations pour plusieurs clusters Cassandra à partir d'une interface utilisateur web unique et d'une API REST.

Mettre en pause et reprendre

Les exécutions de réparation avec état peuvent être mises en pause, reprises et récupérées après des redémarrages sans perdre de progression.

Métriques et observabilité

Les métriques Dropwizard intégrées exposent la progression de la réparation, l'état des segments et la santé du cluster JMX pour la surveillance.

Pourquoi exécuter Cassandra Reaper sur Hostinger

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