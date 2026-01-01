Déployez ByteChef en une installation en un clic.
Plateforme low-code open source d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail avec plus de 200 connecteurs intégrés.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ByteChef
ByteChef est une plateforme open source low-code qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données, grâce à un éditeur visuel. Avec plus de 200 composants intégrés et la prise en charge de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques comme non techniques peuvent construire des automatisations sophistiquées avec un minimum de code.
L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données d'entreprise entièrement sous votre contrôle — aucun accès fournisseur, aucune tarification basée sur l'utilisation, et aucune dépendance à un cloud d'automatisation tiers.
Caractéristiques principales de ByteChef
Éditeur de flux de travail visuel
Concevez des flux d'automatisation complexes avec une interface de glisser-déposer, rendant l'intégration accessible sans expertise en codage approfondie.
Plus de 200 connecteurs prédéfinis
Connectez-vous instantanément aux applications SaaS, bases de données et API populaires sans avoir à créer d'intégrations personnalisées à partir de zéro.
Prise en charge multilingue
Écrivez une logique personnalisée en Java, JavaScript, Python ou Ruby afin que les développeurs puissent étendre les flux de travail dans le langage qu'ils connaissent déjà.
Architecture prête pour l'IA
Les composants d'IA intégrée permettent aux équipes d'intégrer une prise de décision intelligente dans les automatisations sans infrastructure d'IA distincte.
Contrôles de flux avancés
Les conditions, les commutateurs, les boucles et l'exécution parallèle offrent un contrôle précis sur la manière dont la logique métier complexe s'exécute.
Pourquoi exécuter ByteChef sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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