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Plateforme low-code open source d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail avec plus de 200 connecteurs intégrés.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ByteChef

ByteChef est une plateforme open source low-code qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données, grâce à un éditeur visuel. Avec plus de 200 composants intégrés et la prise en charge de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques comme non techniques peuvent construire des automatisations sophistiquées avec un minimum de code.

L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données d'entreprise entièrement sous votre contrôle — aucun accès fournisseur, aucune tarification basée sur l'utilisation, et aucune dépendance à un cloud d'automatisation tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ByteChef

Éditeur de flux de travail visuel

Concevez des flux d'automatisation complexes avec une interface de glisser-déposer, rendant l'intégration accessible sans expertise en codage approfondie.

Plus de 200 connecteurs prédéfinis

Connectez-vous instantanément aux applications SaaS, bases de données et API populaires sans avoir à créer d'intégrations personnalisées à partir de zéro.

Prise en charge multilingue

Écrivez une logique personnalisée en Java, JavaScript, Python ou Ruby afin que les développeurs puissent étendre les flux de travail dans le langage qu'ils connaissent déjà.

Architecture prête pour l'IA

Les composants d'IA intégrée permettent aux équipes d'intégrer une prise de décision intelligente dans les automatisations sans infrastructure d'IA distincte.

Contrôles de flux avancés

Les conditions, les commutateurs, les boucles et l'exécution parallèle offrent un contrôle précis sur la manière dont la logique métier complexe s'exécute.

Pourquoi exécuter ByteChef sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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