ByteChef est une plateforme open source low-code qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données, grâce à un éditeur visuel. Avec plus de 200 composants intégrés et la prise en charge de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques comme non techniques peuvent construire des automatisations sophistiquées avec un minimum de code.

L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données d'entreprise entièrement sous votre contrôle — aucun accès fournisseur, aucune tarification basée sur l'utilisation, et aucune dépendance à un cloud d'automatisation tiers.