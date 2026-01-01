Déployer Budibase en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications métier internes, des panneaux d'administration et des flux de travail automatisés sans codage intensif.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Budibase
Budibase est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des flux de travail automatisés grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer. Elle se connecte à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à sa propre base de données intégrée, transformant les sources de données en applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines.
L'auto-hébergement de Budibase sur votre propre VPS maintient les données critiques pour l'entreprise et la logique applicative au sein de votre infrastructure, répondant aux exigences de souveraineté des données et de conformité que les outils low-code hébergés dans le cloud ne peuvent pas satisfaire. La pile complète — service applicatif, service de traitement, CouchDB, Redis et MinIO — s'exécute en un seul déploiement sans dépendances externes.
Caractéristiques principales de Budibase
Générateur d'applications visuel
Faites glisser-déposer des composants — tableaux, formulaires, graphiques et boutons — sur un canevas pour composer des applications métier fonctionnelles sans écrire de code frontend.
Connexions de données multi-sources
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, aux API REST et à la base de données CouchDB intégrée afin que les applications puissent lire et écrire à partir de vos sources de données existantes.
Automatisation des flux de travail
Définissez des processus automatisés avec des déclencheurs, des conditions et des actions pour remplacer les étapes manuelles dans les flux d'approbation, les notifications et les opérations de données.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez des rôles aux utilisateurs au niveau de l'application afin que chaque membre de l'équipe ne voie que les données et les actions correspondant à ses responsabilités.
Logique JavaScript personnalisée
Plongez dans JavaScript lorsque les liaisons visuelles ne suffisent pas, offrant aux développeurs un contrôle granulaire sur les transformations de données et le comportement conditionnel.
Pourquoi exécuter Budibase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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