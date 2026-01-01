Bookshelf est le successeur de Readarr, maintenu par la communauté, et basé sur le même framework arr qui alimente Sonarr et Radarr. Il surveille vos auteurs préférés, suit les nouvelles publications, puis télécharge et organise automatiquement les livres via vos clients de téléchargement existants — y compris qBittorrent, Transmission, SABnzbd et NZBGet — avant de les classer dans votre bibliothèque Calibre ou Calibre-Web avec des métadonnées propres.

Héberger Bookshelf sur un VPS permet au service de fonctionner 24h/24 et 7j/7 afin de capturer les publications dès leur apparition, sans dépendre d'une machine domestique connectée. Les volumes persistants conservent vos listes d'auteurs, vos profils de qualité et votre historique de téléchargement lors des mises à jour des conteneurs.